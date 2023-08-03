رابط نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023 طريقة الاستعلام عنها برقم الجلوس | نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023

العديد من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023، في الأيام الأخيرة أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة اليمنية، وقد حُدد موعد إعلان النتيجة يوم الخميس 3 أغسطس 2023 م، وقد تم الإعلان عنها عبر البوابة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023

أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023، وقد أكدت الوزارة في بيان سابق بأن جميع اللجان الإلكترونية المسؤولة عن تصحيح أوراق الامتحانات كانت تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية لكي يحصل كل طالب على ما يستحقه من درجات، وبناءً على ذلك، تم تأخير إعلان النتيجة.

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة اليمنية بدأت في شهر مايو الماضي واستمرت حتى منتصف شهر يونيو 2023 م، ومر أكثر من شهر عن انتهاء الامتحانات، وهذا ما أثار تساؤلات الجميع حول النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023

وقد تم تفعيل رابط اعلان نتيجة الثانوية العامة اليمن “علمي، أدبي” خلال الساعات القليلة الماضية، وتم اعتماد النتيجة النهائية ورفعها على البوابة الرسمية لوزارة التعليم، للحصول على النتيجة، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى بوابة وزارة التربية والتعليم res-ye.net.

اختيار الشعبة المناسبة “علمي، أدبي”.

إدخال البيانات المطلوبة مثل العام الدراسي 2022/2023 م ورقم الجلوس.

الضغط على أيقونة البحث.

ستظهر نتيجة الطالب بشكل مفصل.

هناك ضغط متوقع على بوابة وزارة التربية والتعليم اليمنية، لذلك يُنصح الطلاب بمتابعة خطوات استخراج النتيجة حتى تظهر النتيجة.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم هذا الإعلان على جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يعطي الطلاب فرصة معرفة نتيجتهم المنتظرة.