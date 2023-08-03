نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية 2023 خطوات الاستعلام عن الكليات
يبحث العديد من الطلاب والطالبات عن نتائج القبول الموحد ويتم اختلاف من جامعه الى جامعه اخرى حيث ان موعد إعلان نتائج قبول الموحد ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية 2023.
موعد نتائج القبول الموحده 1445
كما ان موعد نتائج القبول يختلف في جميع الجامعات حيث إن كل جامعة يكون لها موعد محدد للإعلان عن نتائج القبول كما أن تحدد الوزارة موعد محدد للتسجيل في القبول كما ان الجامعات السعودية تعلن عن نتائج القبول كل بداية عام جامعي والتي تتم في بداية من شهر أغسطس إلى شهر سبتمبر القادم ويتم الاعلان بشككل الكتروني من خلال مواقع الجامعات ويتم ارسال الاشعارات الى الطلاب برسالة او بريد الكتروني لهم للتعرف على المواعيد.
مواعيد القبول في الجامعات
يرغب الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية التعرف على بداية العام الدراسي الجديد 1445 ويرغبون في معرفة موعد القبول في الجامعات والتي تختلف من جميعها الى اخرى وعلى اساس الجامعة الخاصة بهم وهي على النحو التالي.
- حيث ان موعد القبول الموحد في جامعات الرياض من 23 ذو الحجة وينتهي في 28 ذي الحجة.
- اما عن موعد القبول في جامعة الملك عبد العزيز والذي يبدأ القبول في 20 ذو الحجة وينتهي ثلاثة محرم.
- كما ان موعد القبول في جامعة أم القرى يكون التقديم من 20 ذو الحجة وينتهي 28 ذو الحجة.
- وجامعة المجمعة تفتح التقديم في 23 ذو الحجة وينتهي 28 ذو الحجة.
- اما عن جامعة حائل تبدأ القبول 25 ذو الحجة وينتهي 29 ذو الحجة.