لو متفرجتش.. فيديو اهداف مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية وهدف رونالدو العالمي

يبحث جماهير العالم العربي عن اهداف مباراة الزمالك والنصر والتي انتهت للتو بالتعادل الايجابي بين الفريقين، واستطاع فريق النصر السعودي بقيادة الدرن كريستيانو رونالدو من خطف بطاقة المركز الثاني والتأهل للدور المقبل من البطولة العربية التي تقام داخل السعودية، واكتمل دور المجموعات من هذه البطولة بتأهل الشباب والنصر من المجموعة الثالثة وذلك بعد مباراة مثيرة بين الزمالك ونظيره النصر، ونقدم اليكم أهداف وملخص المباراة عبر سطور المقال.

اهداف مباراة الزمالك والنصر

أقيمت المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بين الطرفين سجل هدف الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 53 من علامة الجزاء ليعدل الدون كريستيانو رونالدو لفريق النصر بالدقيقة 86 من خلال رأسية متقنة، وبالتالي يحتل العالمي النصر المركز الثاني ويتأهل إلى دور ربع النهائي بينما يغادر الفارس الأبيض البطولة وذلك بعد عروض قوية قدمها الفريق على مدار البطولة، وبذلك يكون ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

الشباب : 7 نقاط.

النصر: 5 نقاط:.

الزمالك: 4 نقاط.

الاتحاد المنستيري: بلا نقاط.

وتذاع جميع مباريات البطولة العربية عبر قناة SSC الرياضية الناقل الحصري والمالك الرسمي لحقوق البطولة العربية.

تشكيل الزمالك الرسمي للمباراة

حارس المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني.

خط الوسط: نبيل دونجا، عمرو السيسي، أحمد فتوح، عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، سيف الدين الجزيري.

تشكيل النصر الرسمي للمباراة