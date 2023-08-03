“ثبتها الان”تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 وتابع أقوي المباريات بدون اشتراكات

انتشرت بشكل كبير على الإنترنت معلومات تتعلق تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023، يرتبط هذا الارتفاع الكبير في عدد عمليات البحث بتزايد اهتمام الناس بالمباريات التي ستجرى خلال الفترة القادمة، تأسست قناة أبو ظبي الرياضية في عام 2008 وتعتبر جزءًا من مجموعة قنوات أبوظبي الإعلامية التابعة لشركة أبوظبي للإعلام.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023

يعرض موقعنا تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 على جميع الأقمار الصناعية، لكي تتمكن من مشاهدة أحدث المباريات بجودة عالية ووضوح.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 1226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناه ابو ظبي الرياضيه 2023 على القمر الصناعي هوت بيرد

التردد هو 11747.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 3000

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

تردد قناه أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي ياه سات

التردد هو 11938.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 3000.

معامل التصحيح الخطأ هو 8/9.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

التردد: 12226.

معدل الترميز27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3

تردد القناة: 11372.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة أبو ظبي المفتوحة

على القمر: نايل سات

التردد: 11526.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: أفقي.

قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 هي واحدة من أهم القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث تقوم بتغطية شاملة لأبرز الأحداث الرياضية سواء كانت عالمية أو محلية. تقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية مثل “الملاعب اليوم” و”الدوري الممتاز” و”كرة القدم العالمية” و”سلة كورة” و”كأس العالم لكرة القدم ، وتستمر القناة في تقديم محتوى جديد ومتنوع في مجال الرياضة.