فلوسك جاهزة!!! مش هزار الكلام بجد شقة العمر ب25 ألف جنيه مستني أيه يلا بسرعة فرصة مش هتكرر!!

سكن لكل المصريين 5….تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي لإطلاق مشروع جديد لشقق سكنية مخصصة لجميع المصريين في عدد من المدن الجديدة “سكن لكل المصريين”، بما في ذلك الموظفين وأصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات.

سكن لكل المصريين 5

ومن جانبها، أعلنت وزارة الإسكان عن توفير “شقق لكل المصريين 5” وهي فرصة الحصول على شقق سكنية بمساحة 90 متر مربع وبتشطيب كامل، حيث يُمكن تقسيط قيمة الوحدة على مدى 30 سنة.

مشيرة أنه يُمكن الحصول على شقة سكنية بمقدم قدره 25 ألف جنيه وتقسيط المبلغ المتبقي على مدى 30 سنة بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه.

شقق سكن لكل المصريين 5

ويهتم البديل الاخباري بتقديم خدمات شاملة لقرائها، ولذا فإننا ننشر لكم تفاصيل إعلان عن شقق سكن لكل المصريين 5 والمقرر طرحها قريبًا في عدد من المدن العمرانية الجديدة، حيث سيستفيد منها الموظفون وأصحاب المعاشات والمطلقات والأرامل وأصحاب الحرف الحرة وشرائح أخرى من المجتمع المصري.

موعد طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين 5

سيتم الإعلان عن شقق سكنية متاحة لجميع المواطنين المصريين في الربع الأخير من العام الجاري 2023. سيتم الطرح بعد استكمال وضع الخطط النهائية ومن المتوقع أن يتم تسليم الشقق خلال فترة تتراوح بين 18 و36 شهرًا وفقًا لجدول التنفيذ.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

من ضمن شروط حجز شقق سكنية للمصريين، أن يكون عمر المستأجر لا يقل عن 21 عامًا.

وتتضمن أيضاً شروط حجز الشقق السكنية للمصريين هو أن يكون سن المتقدم لا يتجاوز 51 عامًا.

تعد من شروط حجز الشقق السكنية لجميع المصريين هو أن يكون سن أصحاب المعاشات أقل من 75 عامًا.

ومن أحدى شروط حجز شقق سكن لجميع المصريين 5 هي ألا يكون المتقدم استفاد من مبادرات الدولة السابقة، سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضي.

يشترط حجز شقق سكن للمصريين 5 أن يُقدم إثبات حصوله على راتب بقيمة لا تقل عن 2700 جنيه ولا تزيد عن 7000 جنيه، سواء كان الشخص أعزبًا أم متزوجًا.

ومن الشروط اللازمة لحجز شقق سكن للمصريين 5 هي تقديم مستند الإقامة الذي يتوافق مع الوحدات المتاحة في أقرب مدينة جديدة، سواء كانت مقر إقامتهم الحالي أو مكان عملهم.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

– يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم وزوجه وأن تكون سارية المفعول.

– قسيمة الزواج.

– شهادة الميلاد للأطفال عند توفّرها.

تشمل متطلبات الحجز تقديم مستندات تثبت دخل الشخص، ويجب أن يكون الدخل المشير إليه هو الدخل الشهري الصافي للشخص الذي يرغب في الحجز.

إذا كان المتقدم متزوج، عليه تقديم مستندات يثبت دخل الزوجة، وإذا كانت الزوجة غير مشتغلة فيتم تقديم إقرار يفيد هذا الأمر.

يتم إرسال إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد عن طريق البريد.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 5

طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بجميع شرائح المجتمع في مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

شقق سكن لكل المصريين 5 منطقة 15 مايو.

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