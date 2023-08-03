“رابط مباشر” نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس والاسم.. وزارة التربية والتعليم اليمن moed.gov.sy/site

نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في شتى المحافظات اليمنية، تحديداً بعد أن أعلنت وزارة التعليم باليمن عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى المدارس، وكانت الوزارة أعلنت خلال بيان رسمي لها أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 والتي سوف نتعرف عليها بالخطوات من خلال السطور التالية ….

نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023

خلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث صرحت وزارة التعليم اليمنية أنها انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس، فور الإنتهاء من الامتحانات وتحديداً في 15 مايو الماضي، وباشرت الوزارة عملية رصد وتجميع الدرجات حتى تتأكد من أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو وقوع الظلم على أحد.

وأكدت الوزارة أيضاً أنها لم تتلقى أي شكاوي بشأن الامتحانات وأكد عدد كبير من الطلاب أنها جاءت من أسئلة الكتاب والمراجعات النهائية التي نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية على الإنترنت وعلى القناة التعليمية اليمنية، وأكد وزير التعليم اليمني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 بداية من يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس 2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023