ترددات جميع القنوات الكويتية 2023 اضبطها الآن واستمتع بالمشاهدة بالبيت بأعلى جودة

البحث عن ترددات جميع القنوات الكويتية أصبح كثير هذه الأيام، ولذلك فإن وزارة الإعلام الكويتية قامت بإطلاقها، وهذا ذلك على إعجاب كثير من الجماهير بكافة أنحاء الوطن العربي، إذ أن القنوات تتعدد وتتنوع وتذاع دائمًا على التلفزيون منها الدين والرياضي والإخباري، وقنوات المرأة والأطفال، ويمكننا أن نقدم لكم معلومات عن ذلك.

ترددات جميع القنوات الكويتية 2023

القنوات الكويتية ذاع صيتها كثيرًا وأصبحت متواجدة على كثير من الأقمار الصناعية، مثل هوت بيرد، نايل، وذلك لكي يتم ضمان أن يتم التغطية بشكل واسع بكافة أنحاء الشرق الأوسط، وهي الأشهر بالوطن العربي بعد قنوات التلفزيون العراقي، إذ أن القنوات الإخبارية سابقًا كانت تقتصر على الأخبار، ولها لون أبيض وأسود فقط وأربع ساعات خلال اليوم فقط، ولكن الأمر قد تطور إلى أن وصل إلى ذلك، وإليكم ترددات القنوات الكويتية وهي كالآتي:

تردد قناة العفاسي على نايل سات

التردد: 10727

تصحيح الخطأ 5/6

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة المعالي

التردد: 11137

تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الكويت قرآن

التردد :11055

معامل تصحيح الخطأ:3/2

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة اي تي في

التردد :10767

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناه الراي

التردد: 11678

معامل تصحيح الخطا: 3/4

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الوطن

التردد: 11555

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة سكوب