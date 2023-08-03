تردد القنوات
ترددات جميع القنوات الكويتية 2023 اضبطها الآن واستمتع بالمشاهدة بالبيت بأعلى جودة
تردد قناة الكويت نايل سات HD
البحث عن ترددات جميع القنوات الكويتية أصبح كثير هذه الأيام، ولذلك فإن وزارة الإعلام الكويتية قامت بإطلاقها، وهذا ذلك على إعجاب كثير من الجماهير بكافة أنحاء الوطن العربي، إذ أن القنوات تتعدد وتتنوع وتذاع دائمًا على التلفزيون منها الدين والرياضي والإخباري، وقنوات المرأة والأطفال، ويمكننا أن نقدم لكم معلومات عن ذلك.
ترددات جميع القنوات الكويتية 2023
القنوات الكويتية ذاع صيتها كثيرًا وأصبحت متواجدة على كثير من الأقمار الصناعية، مثل هوت بيرد، نايل، وذلك لكي يتم ضمان أن يتم التغطية بشكل واسع بكافة أنحاء الشرق الأوسط، وهي الأشهر بالوطن العربي بعد قنوات التلفزيون العراقي، إذ أن القنوات الإخبارية سابقًا كانت تقتصر على الأخبار، ولها لون أبيض وأسود فقط وأربع ساعات خلال اليوم فقط، ولكن الأمر قد تطور إلى أن وصل إلى ذلك، وإليكم ترددات القنوات الكويتية وهي كالآتي:
تردد قناة العفاسي على نايل سات
- التردد: 10727
- تصحيح الخطأ 5/6
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة المعالي
- التردد: 11137
- تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة الكويت قرآن
- التردد :11055
- معامل تصحيح الخطأ:3/2
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة اي تي في
- التردد :10767
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
تردد قناه الراي
- التردد: 11678
- معامل تصحيح الخطا: 3/4
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة الوطن
- التردد: 11555
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
تردد قناة سكوب
- التردد: 12341
- تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: افقي
- معدل الترميز: 27500