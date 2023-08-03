نقيب الفلاحين يعلن .. انخفاض سعر البصل اليوم.. وكل ما يدور حول زيادة في الأسعار ليس حقيقي.. أعرف التفاصيل الآن

هذه وقد تم تسجيل انخفاض في سعر البصل اليوم وهو أول انخفاض منذ وقت طويل بعد الزيادة التي قد حدثت في الأيام السابقة في أسواق مختلفة توجد في المحافظات، وهذا حسب ما قاله نقيب الفلاحين، حيث أشارت بوابة الأسعار المحلية والعالمية الحكومية إلى وجود تراجع في أسعار الخضروات والفاكهة في مصر، بما في ذلك سعر كيلو البصل، وسنوضح ذلك في التقرير القادم، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

سعر البصل اليوم

يمكنك الآن معرفة أسعار البصل الآن، حيث جاء على النحو التالي

هذه وقد وصل سعر كيلو البصل الأبيض في الأسواق اليوم إلى حوالي 17 جنيهًا، وذلك بانخفاض جنيه.

بينما وصل سعر البصل الأحمر في الأسواق اليوم إلى حوالي 15 جنيه، ما يعادل انخفاض جنيه واحد.

وصل سعر البصل في الأسواق اليوم إلى نحو 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه واحد.

بينما تراجع سعر البصل بواقع 10 آلاف جنيه، وذلك خلال تعاملات اليوم.

بينما رصدت السوق سعر طن البصل الأبيض للتصدير بقيمة 14 ألف جنيه في جلسة التداول اليوم.

تم تسجيل سعر قنطار البصل الصغير اليوم بقيمة 900 جنيه.

تم الإعلان عن سعر متوسط لقنطار البصل اليوم بقيمة 1200 جنيه.

تقدر قيمة قنطار البصل اليوم بحوالي 1300 جنيه

أسعار الخضروات اليوم

بينما وصل سعر البصل اليوم نحو 17 جنيه.

هذه وقد سجل سعر كيلو الطماطم 7.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس 9.5 جنيهات.

سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات.

سعر كيلو الفاصوليا قد ارتفع إلى 20 جنيها.

تتجاوز قيمة كل كيلوغرام من الباذنجان البلدي الآن 4.5 جنيه، بزيادة قدرها جنيه واحد.

تزايد سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بمقدار جنيه واحد، حيث يصل إلى 9 جنيهات.

تكلفة كيلو الفلفل الحار هي 10 جنيهات، سعره يرتفع بمقدار جنيه واحد.

سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

سعر كيلو الخيار الصوب 11 جنيها.

سعر كيلو الخيار البلدي 11 جنيها.

يصل سعر ورق العنب إلى حوالي 28 جنيهًا للكيلوغرام.

أسعار الفاكهة اليوم

هذه وقد بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي 14 جنيها.

بينما بلغ سعر كيلو الخوخ البلدي 30 جنيه.

فيما بلغ سعر كيلو البطيخ 24 جنيها 6 كيلو.

فوائد واضرار البصل

البصل هو نبات بصلي ينتمي إلى عائلة البصل (Allium)، ويوجد منه العديد من الأصناف المختلفة، منها البصل الأحمر، والبصل الأبيض، والبصل الأصفر. يُستخدم البصل في العديد من الأطباق المختلفة، كما أنه يستخدم في الطب البديل، حيث يُعتقد أن له العديد من الفوائد الصحية.

فوائد البصل

البصل غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض المزمنة، مثل السرطان، وأمراض القلب، ومرض السكري.

البصل يعزز جهاز المناعة، ويساعد في محاربة العدوى.

البصل يحسن من صحة الجهاز الهضمي، ويساعد في تحسين عملية الهضم.

البصل يخفض ضغط الدم، ويحسن من صحة القلب والأوعية الدموية.

البصل يحمي من سرطان المعدة، والقولون، والثدي.

البصل يحسن من صحة العين، ويساعد في الحماية من مرض إعتام عدسة العين.

البصل يحسن من صحة الجلد، ويساعد في الحماية من الشيخوخة المبكرة.

أضرار البصل

البصل قد يسبب رائحة كريهة في الفم، وقد يسبب أيضًا تهيج العينين.

البصل قد يسبب عسر الهضم، وانتفاخ البطن، والغازات.

البصل قد يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، وتظهر الأعراض على شكل حكة، وطفح جلدي، وسيلان الأنف، والعطس.

نصائح عند تناول البصل

إذا كنت تعاني من حساسية من البصل، فمن الأفضل تجنب تناوله.

إذا كنت تعاني من عسر الهضم، أو انتفاخ البطن، أو الغازات، فمن الأفضل تناول البصل بكميات قليلة.

إذا كنت تعاني من أمراض القلب، أو مرض السكري، أو السرطان، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول البصل.

معلومات أخرى عن البصل

البصل من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي على فيتامينات A، وC، وK، وB6، والمعادن مثل الحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور.

البصل من الخضروات التي يمكن تناولها نيئة، أو مطبوخة.

البصل من الخضروات التي يمكن تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

البصل من الخضروات التي يمكن استخدامها في العديد من الأطباق المختلفة، مثل الحساء، والشوربة، والسلطات، والصلصات، واليخنات، والطواجن، والوجبات السريعة.

الخلاصة

البصل من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، التي لها العديد من الفوائد الصحية. يمكن تناول البصل نيئًا، أو مطبوخًا، ويُستخدم في العديد من الأطباق المختلفة. إذا كنت تعاني من حساسية من البصل، أو من أي من الأمراض التي ذكرناها سابقًا، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناوله.