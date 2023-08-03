مفتي المملكة يستقبل وفد جمعية كسوة الكاسي في جازان

قام مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، بإستقبال وفدٍ من جمعية كسوة الكاسي بمنطقة جازان، تم اللقاء في مكتبه بالرئاسة العامة حيث قام بالاطلاع على برامج وأنشطة الجمعية.

وفد جمعية كسوة الكاسي في جازان

خلال اللقاء، أشاد المفتي بجهود الجمعية وعملها الإنساني والخيري في تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص المحتاجين في منطقة جازان، وأعرب عن دعمه وتأييده لمساعيهم الخيرة، سائلاً الله لها التوفيق والسداد في مساعيها النبيلة.

في ختام اللقاء، قدم وفد جمعية كسوة الكاسي درعا تذكاريا لسماحة المفتي، تقديراً لجهوده ودعمه للجمعية ومساهمتها في تلبية احتياجات المحتاجين وتخفيف معاناتهم.

تعد جمعية “كسوة الكاسي” مثالاً يحتذى به في تقديم العون والدعم للفئات المحتاجة في المنطقة، وتستمر في بذل الجهود الإنسانية لخدمة المجتمع وتحسين ظروف الحياة للفقراء والمحتاجين، تلك الزيارة واللقاء مع مفتي المملكة يعزز التعاون والتكامل بين الهيئات الدينية والمنظمات الخيرية لتحقيق أهدافهم المشتركة في خدمة المجتمع والإسهام في بناء مجتمع رحب وحضاري يعم الخير والرخاء لجميع أفراده.

تعتبر جمعية كسوة الكاسي من الجمعيات الخيرية المعروفة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية. تأسست الجمعية بهدف تقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية للأسر المحتاجة والفقيرة في المنطقة، تشمل الجمعية نطاق واسع من الأنشطة الخيرية، بما في ذلك توزيع الملابس والأغذية، وتقديم المساعدات المالية والطبية للفئات المحتاجة.

تعمل جمعية “كسوة الكاسي” بجد وإخلاص لتحقيق رؤيتها في إحداث فارق إيجابي في حياة الناس، وتساهم في توفير حياة كريمة وكرامة للفقراء والمحتاجين في جازان والمناطق المحيطة بها،تقوم الجمعية بتنظيم العديد من الفعاليات والحملات الخيرية لجمع التبرعات والمساهمات العينية من المجتمع المحلي والشركات والمؤسسات.