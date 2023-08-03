قرار حكومي يؤدي إلى.. انخفاض أسعار اللحوم اليوم فى مصر .. الجزارين مش هتلاقي تاكل

يمكنك أسعار اللحوم اليوم، حيث استمرت اسعار اللحوم اليوم في الانخفاض في العديد من محلات الجزارة مع بدء التعاملات اليومية القليلة المضت، حيث قامت بوصة الأسعار المحلية والعالمية بتفسير أنه تم تسجيل تراجع في أسعار اللحوم اليوم بشدة قبل قليل في الكيلو الواحد، وذلك في عدة أنواع وقطع، سواء كانت طازجة أو مبردة أو غيرها، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة من عام 2023، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي.

أسعار اللحوم اليوم

هذه وقد تتراوح أسعار اللحوم اليوم نوع الكندوز بين 360 و400 جنيه.

سجل سعر كل كيلوغرام من اللحم البقري البلدي 313.92 جنيه، متزايدا بمقدار 5.12 جنيه.

يتراوح سعر الكيلو الجملي للحم بين 215 و 230 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر كيلو اللحمة الضأن بين 250 و 310 جنيه حسب نوع القطعة.

تتراوح أسعار كيلو اللحمة المفرومة بين 200 جنيه إلى 280 جنيه.

تتراوح أسعار كيلو اللحمة البتلو بين 270 و380 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الكبدة يتراوح بين 250 و 300 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة

يراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز بين 300 و 330 جنيه.

تم الإعلان عن سعر كيلو اللحوم الضأن بمتوسط يتراوح بين 320 و350 جنيها.

تقدر تكلفة كيلو اللحوم الجملة بين 200 و250 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

هذه وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوريد كميات من اللحوم بأسعار مخفضة عن الأسعار المحددة، عبر المنافذ التابعة لها. وذلك في ظل تبنيها لإجراءات للتغلب على تأثير الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن حرب روسيا على أوكرانيا، وذلك في صالح المواطنين.

سعر الكيلو الواحد من اللحم السوداني يصل إلى 195 جنيه.

تبلغ تكلفة كيلو اللحمة المجمدة البرازيلية والهندية 160 جنيهًا و190 جنيهًا على التوالي.

يتم تقدير سعر كيلو اللحمة المحلية بمبلغ 260 جنيه لكل كيلوغرام.

فوائد واضرار اللحوم وأفضل النصائح

اللحوم هي مصدر رئيسي للبروتين في النظام الغذائي البشري. وهي غنية أيضًا بالحديد والزنك والفيتامينات B. يمكن أن يكون تناول اللحوم مفيدًا للصحة، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا بعض الآثار الجانبية.

فوائد تناول اللحوم

تحتوي اللحوم على البروتين، وهو ضروري لنمو وإصلاح الخلايا والأنسجة.

تحتوي اللحوم على الحديد، وهو ضروري لتكوين الهيموجلوبين، الذي ينقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

تحتوي اللحوم على الزنك، وهو ضروري لجهاز المناعة الصحي.

تحتوي اللحوم على فيتامينات B، والتي ضرورية لعمليات الأيض المختلفة.

أضرار تناول اللحوم

تحتوي اللحوم على الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحتوي اللحوم على الكوليسترول، والذي يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم.

تحتوي اللحوم على البكتيريا، والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

تحتوي اللحوم على الهرمونات، والتي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان.

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

اختر اللحوم من مصادر جيدة، مثل الحيوانات التي تربى في ظروف جيدة وتغذى على أعلاف طبيعية.

تناول اللحوم بكميات معتدلة، لا تزيد عن 3-4 مرات في الأسبوع.

قم بطهي اللحوم جيدًا، حتى تقتل جميع البكتيريا.

تجنب تناول اللحوم المصنعة، مثل النقانق والسوسيس، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول.

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