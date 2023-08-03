100 نقطة.. سعر الدولار الان بعد رفع سعر الفائدة من البنك المركزي + سعره في السوق السوداء

لقد شهد سعر الدولار الان بعد رفع سعر الفائدة استقرار وذلك للحفاظ على آخر مستويات الدولار داخل مصر، حيث سجل اليوم الخميس استقرار ملحوظا على الرغم من القرار الذي اتخذه البنك المركزي برفع قيمة الفائدة بمقدار 1%، وينفرد كلا من بنك مصر إلى جانب البنك الأهلي بوجود أكبر عائد من شهادات الادخار الدولارية بين كافة البنوك بالقطاع المصرفي، وذلك بعد القرارت التي اتخذها البنك المركزي اليوم برفع علئ الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، الأمر الذي جعل زيادة الإيداع بالبنوك ترتفع من 1% إلى 19.25% و إلى 20.25% على الاقتراض، ونرصد لكم متابعي موقع البديل أسعار. الدولار اليوم بعد رفع الفايدة.

سعر الدولار الان بعد رفع سعر الفائدة

لقد عقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا اليوم وذلك لتحديد سعر الفائدة بعدما قام الفيدرالي الامريكي بزيادة فائدة الدولار بمقدار 25 نقطة أساس لتسجل الفائدة الأمريكية أقصى مستوى لها خلال تعاملات الأمس، ولذلك قررت اللجنة الخميس 3 أغسطس زيادة سعر عائد الايداع والقرض بمعدل 100 نقطة أساس ليصل ذلك إلى على الترتيب (19.25%, 20.25%, 19.75%)، وجاء بالاجتماع أيضا زيادة سعر الائتمان بنحو 100 نقطة ايضا، كما ان سعر الاخضر في السوق السوداء وصل الي 37 جنيه.

سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية

يعتبر سعر الدولار اليوم شئ أساسي يبحث عنه الكثير من المستثمرين ويتابعون الأسعار التي تتغير كل يوم تقريبا، لذلك فهو محط أنظار الجميع ونقدم اليكم عبر السطور التالية سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس 3 أغسطس فيما يلي: