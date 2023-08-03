“سجل رغباتك اونلاين”.. طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg بالخطوات

طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023، ساعات قليلة ويتزايد البحث حول طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg، حيث من المقرر أن يتطلق التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2023 بداية من يوم السبت القادم ويستمر حتى يوم الاربعاء المقبل، واليكم رابط موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الرغبات بالخطوات، فتابعونا.

طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023

واليكم طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني، حيث تتم عملية التسجيل بشكل الكتروني بسيط وميسر، حيث أوضح السيد عطا، المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، مشيرا إلى أن التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2023 سيبدأ من السبت الموافق 5 أغسطس، ويجب أن يتقدم الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني، وعلى الطالب أن يقوم بملأ جمبع الرغبات، والآن مع خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.

اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

اختر تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

إدخال رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023 بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2023

ومؤخرا قامت وزارة التعليم العالي بالكشف عن الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2023 لشعب الثانوية العامة “علمي علوم، علمي رياضة، ادبي”، وذلك بعد ساعات من الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وقد جائت الحدود الدنيا كما يلي:

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى 2023 الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر – عدد الطلاب: 74923.

