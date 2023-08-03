بدء عرض فيلم 19 ب في السينمات اليوم

تنطلق اليوم الخميس عروض الفيلم المصري فيلم 19 ب في دور العرض السينمائية، وذلك بعد أن حاز الفيلم على ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يتم عرض الفيلم في صالات السينما، وهو مصنف PG15 مما يعني أنه يجب مرافقة الراشدين للمشاهدين الذين تحت سن الـ 15.

فيلم 19 ب نجاحات الفيلم ومشاركته في المهرجانات العالمية

تم عرض فيلم 19 ب لأول مرة خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، وقد حاز على جائزة أفضل فيلم عربي وجائزة التحكيم الدولي لنقاد فيربسي. كما شارك الفيلم في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ونافس في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو للسينما العربية، مما يعكس نجاحه وتميزه في الساحة السينمائية.

قصة الفيلم والتحديات التي يواجهها البطل

تدور أحداث الفيلم في 100 دقيقة حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، وتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يتغير كل شيء عندما يتعرض الحارس العجوز لمواجهة غير متوقعة من شاب يحاول اقتحام مساحته الخاصة، مما يدفعه لاكتشاف ذاته من جديد. تتعرض حياة الحارس لتحديات غير متوقعة وتغييرات جذرية بسبب هذه المواجهة الغير متوقعة.

حيوانات أليفة ودورها في الفيلم

من اللافت للنظر في الفيلم استخدام عدد كبير من الحيوانات الأليفة في تصوير بعض المشاهد. تم تدريب نحو 12 حيوانًا أليفًا من بينهم كلاب وقطط لأداء دور مهم في الفيلم، وتمكنت فرق الإنتاج من السيطرة على هذه الحيوانات واستخدامها بشكل فعال لتحقيق أهداف الفيلم.

منصة شاهد Vip تستعد لعرض الفيلم

يستعد مشاهدو منصة شاهد Vip للاستمتاع بعرض فيلم 19 ب، حيث سيتم عرض الفيلم على المنصة في أواخر شهر أغسطس الجاري. هذا يأتي بعدما حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية في مصر.

يعد فيلم “19 ب” من الأفلام المميزة التي تجمع بين الإبداع السينمائي والتحديات البشرية. يتيح الفيلم فرصة للمشاهدين للغوص في قصة شيقة ومليئة بالمفاجآت والتشويق.