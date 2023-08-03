سترة للأميرة ديانا تعرض في مزاد بسعر يصل لـ80 ألف دولار

سترة للأميرة ديانا تعرض سترة “الخروف الأسود” التي ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا للبيع في مزاد في وقت لاحق هذا الصيف، ومن المتوقع أن يصل سعرها التقديري إلى 80 ألف دولار، تحمل هذه السترة قصة خاصة تعود لعام 1981 عندما ارتدتها ديانا أثناء مشاهدتها الأمير تشارلز يمارس لعبة البولو قبل شهر من زواجهما، تقدم هذه السترة فرصة فريدة لمحبي الأميرة ديانا لامتلاك جزء من تاريخها.

سترة للأميرة ديانا تصميماها ومواصفات السترة

السترة المعروضة في المزاد هي من تصميم علامة “وورم اند ووندرفل” للملابس، وتحمل صورة لخروف أسود وسط مجموعة من الخراف البيضاء، تم ارتداء هذه السترة لأول مرة في يونيو 1981 وأصبحت جزءًا من تاريخ الأميرة ديانا.

تفاصيل المزاد والقطعة البديلة

سيتم بيع السترة في مزاد عبر الإنترنت وتنظمه دار سوذبي في الفترة من 31 أغسطس إلى 14 سبتمبر، توقعات سعر السترة تتراوح بين 50 ألف دولار و80 ألف دولار، يُذكر أن السكرتير الخاص للأميرة ديانا قد أعاد السترة للعلامة التجارية لإصلاح بعض القطع بها، لكنها أرسلت قطعة بديلة للأميرة والتي ارتدتها في عام 1983، وتم العثور على السترة الأصلية في غرفة علوية بمنزل جوانا أوزبورن، المؤسس المشارك لعلامة “وورم اند ووندرفل”.

فرصة لمحبي الأميرة ديانا

لمحبي الأميرة ديانا، تعتبر هذه السترة فرصة نادرة لامتلاك قطعة تاريخية تعود لشخصية أثرت في قلوب الملايين. يمكن للمهتمين المشاركة في المزاد والمنافسة للحصول على هذه السترة الفريدة، التي تعتبر تحفة فنية تجسد ذكريات الأميرة ديانا وأهميتها الكبيرة في تاريخ المملكة المتحدة.