الان ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد علي النايل سات لمتابعة احدث المسلسلات التركية

تردد قناة الفجر الجزائرية، الناقلة لاحدث واجمل المسلسلات التركية الشهيرة التي يتابعها الكثير من الجماهير في الوطن العربي ، كما ان في هذه الفترة ازداد معدل بحث حول قناة الفجر الجزائرية والتي تعد واحدة من أبرز القنوات المشهورة، ومن ضمن مميزات هذه القناة أنها تقدم باقة متنوعة من المسلسلات الدرامية الجميلة بالاخص المسلسلات التركيه، فالمحتوى التي تقدمه القناه نال اعجاب الكثير من الاشخاص، لذا نجد الكثير يبحث عن تردد هذه القناة، ومن خلال المقال القادم سوف نتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة الفجر الجزائرية الجديد

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد علي القمر الصناعي نايل سات ، تأسست قناة الفجر الجزائرية في عام 2015 في مدينة سيدي بلعباس في الجزائر ، تحظى القناة بشعبية ومشاهدة عالية بفضل المحتوى الدرامي الجميل الذي تقدمه يوميًا ، تزيد قاعدة المشاهدين والمتابعين للقناة باستمرار بسبب التطور المستمر في تقديم محتوى أفضل ومناسب وهادف ، تعرض القناة مجموعة من المسلسلات الملفتة للنظر التي يعشقها المشاهدين ، تنافس القناة مع القنوات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط على نسب المشاهدة العالية والمتابعين.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات: –

التردد: 12034

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

– جودة القناة: عالية الوضوح (HD)

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي عرب سات: –

التردد: 10865

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

– جودة القناة: (غير محددة)