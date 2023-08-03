ورد الآن| إجراءات عاجلة من البنوك المصرية بشأن شهادات الادخار والقروض| عقب قرار البنك المركزي برفع الفائدة 1%

أصدرت البنوك المصرية قراراً عاجلاً الآن بالتزامن مع صدور قرارات البنك المركزي المصري اليوم، حيث قررت رفع أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة بأسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي تلقائيًا، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم بزيادة تلك الأسعار بواقع 1%.

تتواجد في السوق المصرية مجموعة كبيرة من الشهادات المالية ذات عائد متغير، بالإضافة إلى عدد ليس قليل من المنتجات المصرفية المتغيرة العائد.

قرار البنك المركزي المصري اليوم 3-8-2023

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض ،و 19.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة

نننشر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 في المصارف المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديث متاح على الموقع الرسمي للمصارف، بعد اتخاذ البنك المركزي قرارًا برفع سعر الفائدة بنسبة 1%.

تم تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار حاليًا في بنك الإسكندرية بحوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد بقيمة 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي بحوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.