برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي في كلية الملك فهد الأمنية.. مميزاته وفرصه التعليمية

في الـ 27 من يوليو الماضي، شهدت كلية الملك فهد الأمنية وزارة الداخلية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” إطلاق برنامج “ماجستير الذكاء الاصطناعي” الذي يهدف إلى تطوير القدرات البشرية لمنسوبي الوزارة من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية السعودية 2030 لتعزيز التقنية والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

كلية الملك فهد الأمنية جودة التعليم والتدريب

يأتي برنامج “ماجستير الذكاء الاصطناعي” كجزء من التعاون بين كلية الملك فهد الأمنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”. وتضمن هذه الشراكة الأكاديمية جودة التعليم والتدريب، حيث يحصل خريجو درجة الماجستير من “كاوست” على الاعتراف الأكاديمي والمهني من قبل الجهات المحلية والدولية.

التخصص الأول من نوعه

يعتبر برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي الأول من نوعه الذي يستهدف تلبية احتياجات وزارة الداخلية في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، يتميز البرنامج بتبني الدراسات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط، ويقدم في كلية الملك فهد الأمنية التي تحظى بتاريخها العريق وخبرتها الطويلة في التأهيل والتعليم والتدريب.

فرص البحث والتعاون

تعتبر جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” مركزًا بارزًا للبحث العلمي، وبخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يتاح لطلاب برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي فرص المشاركة في مشاريع بحثية مبتكرة، مما يساهم في تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، هذه الفرص أيضًا تفتح أبواب التعاون المستقبلي بين الطلاب والباحثين والأكاديميين المتميزين في مجال الذكاء الاصطناعي وتخدم وزارة الداخلية والجامعة على حد سواء.

بوابة للشبكة العالمية

تقدم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بوابة لبناء شبكة تواصل عالمية للطلاب، حيث يمكنهم التواصل مع الباحثين والأكاديميين المتميزين في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه الشبكة قد تفتح آفاقًا مستقبلية للتعاون في الأبحاث وتطوير المعرفة والتقنيات الحديثة التي تخدم وزارة الداخلية والجامعة على حدٍ سواء.