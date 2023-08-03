نحلم ونحقق.. تركي آل الشيخ يطلق الهوية الجديدة لليوم الوطني الـ93

نحلم ونحقق في مبادرة تعزز من روح الوطنية والتفاؤل، قام المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بإطلاق الهوية الجديدة لليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، الموافق 23 سبتمبر من كل عام، وبعنوان “نحلم ونحقق”. وتأتي هذه الهوية الجديدة تحت مفهوم يعكس الطموح والتحقيق لأحلام المواطنين والسعي لتحقيقها.

نحلم ونحقق تجسيد لأحلام المستقبل

استلهمت الهوية الجديدة لليوم الوطني من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في حياة سكان المملكة، وأظهرت التطور الكبير الذي شهدته المملكة في مختلف المجالات والمشاريع الضخمة التي تم تنفيذها ضمن رؤية السعودية 2030، وبفضل هذه الرؤية والاستثمارات الهادفة، نجحت المملكة في تحقيق تقدم ملموس وترسيخ مكانتها المحورية على الصعيد الإقليمي والعالمي.

ألوان الهوية تحمل رمزية الأمل والإصرار

تحمل ألوان الهوية الجديدة رمزية خاصة، حيث اعتمدت على ألوان الخفاق الأخضر وطبيعة الأراضي الغنية للمملكة، اللون الأخضر يرمز للأمل والطموح، في حين تعكس الألوان الأخرى ثراء الطبيعة وجمال المملكة، ومن خلال استخدام هذه الألوان، تحمل الهوية رسالة قوية عن قوة العزيمة والإصرار لتحقيق الأحلام وتحويلها إلى حقائق.

نحلم ونحقق دعوة للتوحيد والاحتفاء بالوطنية

تتوجه الهيئة العامة للترفيه بدعوة لجميع الجهات الحكومية والخاصة لاستخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ93، وذلك من خلال تطبيقاتها المختلفة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الروح الوطنية والتفاعل مع الهوية الجديدة التي تعكس رؤية المملكة وطموحاتها للمستقبل. ويأمل المنظمون أن تحفز هذه الهوية الجديدة المواطنين للمشاركة الفعالة في الاحتفال باليوم الوطني وتعزز لدى الجميع الاعتزاز بوطنهم وتاريخهم العريق.