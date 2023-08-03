“جدول امتحانات الدور الثاني” أوعي المعاد يفوتك!! رسميًا تحديد معاد ملاحق الثانوية العامة 2023 الدور الثاني .. أعرف عشان تلحق تنسيقك

قام وزير التربية والتعليم السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اعتماد امتحانات ملاحق الثانوية العامة 2023، وذلك يوم السبت الموافق ١٩ من شهر أغسطس القادم وسوف تنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٣ ، وقامت أيضا بتحديد موعد فتح باب التظلمات لنتيجة الثانوية العامة لكل الطلاب الغير مقتنعين بدرجاتهم ويردون الطعن في النتيجة وذلك عبر الدخول الى بوابة تظلمات نتيجة الثانوية العامة ، وأكدت أن إلغاء التظلمات ما هي إلى إشاعة وليس لها أي أساس من الصحة وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم كل التفاصيل الخاصة عن متى تبدأ ملاحق الثانوية العامة 2023

متى تبدأ ملاحق الثانوية العامة 2023

يتسائل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن متى تبدأ ملاحق الثانوية العامة 2023 ، وفيما يلي سوف نوضح لكم الجدول الخاص بامتحانات الدور الثاني والذي يشمل على النحو الآتي:

يوم السبت الموافق يوم ١٩ من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٣ هو اليوم الأول لاجتياز امتحانات الدور الثاني.

يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ من أغسطس لعام ٢٠٢٣ هو اليوم الاخير لاجتياز امتحانات الدور الثاني

وزارة التربية والتعليم امتحان الثانوية العامة الدور الثاني لعام ٢٠٢٣

عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ ، قامت الوزارة بإعلان عن قرارات تخص الثانوية العامة فيما يتعلق بامتحانات الملاحق للثانوية العامة لعام 2023 ، وذلك عن طريق نشر جدول الامتحانات على موقع رئاسة مجلس الوزراء على صفحة فيسبوك، وقامت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بعمل جدول لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وذلك لاجتياز وإتمام دراسة الثانوية العامة والتي تشمل شبعتي علمي وأدبي .