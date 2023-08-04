“قبل ما تسجل رغباتك خلي بالك”.. ارشادات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023 بطريقة صحيحة

ارشادات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023، نقدم لكم ارشادات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكافة طلاب الثانوية العامة ممن حصلوا على الحدود الدنيا لتلك المرحلة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الاولى 2023 بعد ساعات من الآن عبر موقع التنسيق الالكتروني، لذا نقدم لكم إرشادات تسجيل الرغبات بطريقة صحيحة، فتابعونا.

ارشادات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي عن ارشادات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023 عبر الموقع الرسمي لها، حتى يتمكن طلاب الشعب الثلاثة من تسجيل ال75 رغبة بشكل صحيح عبر موقع التنسيق من خلال زيارة معامل الجامعات أو من خلال المنزل على مدار الساعة، وبالنسبة لارشادات تسجيل الرغبات بسهولة اونلاين:

يقوم الطالب بتحديد أسلوب الاختيار، إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

اختر ما ترغب في الالتحاق به، سواء أكان كلية أو معهدًا عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

يقوم الطالب باختيار قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

مراجعة الأقسام والشعب التي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

يتيح لك الموقع امكانية الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط.

بعد تسجيل الرغبات يمكنك حفظها وطباعتها بسهولة.

يحصل الطالب على إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

في حالة إن قمت بتعديل رغباتك عدة مرات «وهذا متاح»، فاعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط.

طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023

والآن مع خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023 عبر موقع التنسيق: