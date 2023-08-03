ضبط تردد قناة mbc العراق 2023 الجديد عبر النايل سات وعرب سات بجودة عالية

يبدي الكثير من المواطنين في العالم العربي اهتمامًا بالبحث عن تردد قناة mbc العراق 2023 لمتابعة المسلسلات والأفلام العربية بجودة عالية، ومن أشهر مسلسلاتها مسلسل موسى الجزء الرابع، وتعرض القناة هذا المحتوى دون أي تشويش، وتحرص أيضا على تحديث التردد الخاص بها دائما لكي توفر للمشاهدين فرصة للاستمتاع لمشاهدة برامجها ومسلسلاتها الممتعة.

تردد قناة mbc العراق 2023

تم الإعلان عن تردد قناة mbc العراق 2023 عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وأكدت الإدارة أنهم سيقومون بتحديث التردد بشكل دوري لضمان جودة ممتازة في الصوت والصورة للمشاهدين دون حدوث أي خلل أثناء المشاهدة، ولضبط تردد هذه القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، يجب إدخال البيانات التالية على جهاز الريسيفر:

تردد القناة على نايل سات:

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد القناة على عرب سات:

التردد: 11862.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

والجدير بالذكر أن القناة تقوم بتقديم البرامج والمسلسلات الجديدة الخاصة بالسينما في العالم العربي، وكانت من أول القنوات التي عرضت مسلسل “لؤلؤ” للفنانة مي عمر، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت.

طريقة ضبط تردد قناة mbc العراق 2023

إذا أردت ضبط تردد قناة mbc العراق 2023 ينبغي عليك اتباع التعليمات الآتية:

قم بتشغيل جهاز الريسيفر وتأكد من توصيله بالأقمار الصناعية المطلوبة سواء نايل سات أو عرب سات.

اذهب إلى قائمة البحث على جهاز الريسيفر.

حدد نوع القمر الصناعي الذي ترغب في ضبط التردد عليه.

أدخل البيانات الصحيحة للقناة.

أدخل التردد سواء 12226 لنايل سات، أو 11862 لعرب سات.

ومعدل الترميز: اختر قيمة 27500.

وأما الاستقطاب: حدد الاستقطاب المطلوب أفقي لنايل سات، عمودي لعرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: اختر قيمة 6/5.

بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، قم بالبحث عن القنوات وانتظر حتى يتم العثور على القناة

اختر القناة من قائمة القنوات واستمتع بمشاهدة برامجها ومسلسلاتها.

والجدير بالذكر أن هذه القناة تسعى جاهدة لتقديم محتوى متنوع ومتطور يواكب التطورات الإعلامية في العالم العربي، وتهدف أيضا إلى تعزيز الوعي الإعلامي للمشاهدين ونشر الثقافة والمعرفة وتقديم الترفيه بطريقة مؤثرة ومبتكرة.