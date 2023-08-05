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ازالات السعودية 1445| إزالة جدة الجديدة 2023| جدول هدد جدة الجديد 2023

ازالات السعودية 1445| إزالة جدة الجديدة 2023| جدول هدد جدة الجديد 2023

adminمنذ 31 دقيقة
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ازالات السعودية 1445| إزالة جدة الجديدة 2023| جدول هدد جدة الجديد 2023…سنقدم لكم في هذا المقال خطة إزالة أحياء جدة 1445وأسماء أحياء جدة العشوائية التي سيتم إزالتها بناءً على المؤشرات المذكورة في مشروع إزالة جدة الجديدة، وهذا المشروع هو استكمال لمشروع إزالة جدة القديمة الذي توقف منذ ما يقرب من 4 سنوات دون سبب واضح. سنقدم لك في الفقرات التالية تفاصيل قرار الإزالة الذي تم اتخاذه وتم إصداره في نهاية الشهر الماضي.

مخطط هدم حي جدة

صدر قرار حديثًا بإزالة بعض أحياء جدة لغرض التطوير، بهدف تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها سكان تلك الأحياء.

تهدف خدمات إمارة منطقة جدة إلى إعادة تأهيل وإعادة بناء المناطق العشوائية في جدة وتلبية احتياجات المواطنين. وأكدت الإمارة أنها ستقدم تعويضات للسكان المقيمين في المناطق التي ستتم إزالتها، شريطة أن يكون لديهم أوراق تثبت ملكيتهم لتلك المناطق. ستتم دفع هذه التعويضات.

أسماء أحياء جدة العشوائية 1445

حددت أمانة جدة مناطق العشوائيات في جدة والتي من المقرر إزالتها 2023، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للقضاء على العشوائيات وإعادة إعمار المدنية.

اسم الحي
العشوائي بمدينة جدة		المقيمين في
الحي العشوائي في مدينة جدة		مساحة
الحي العشوائي بمدينة جدة
حي ثوليكون عدد السكان الحي 10906 نسمةوتكون المساحة 2.6 كليو متر مربع
حي ذهبانيكون عدد السكان الحي 7196 نسمةوتكون المساحة 2.3 كليو متر مربع
حي النزهةيكون عدد السكان الحي 7973 نسمةوتكون المساحة 0.48 كليو متر مربع
حي السلامةيكون عدد السكان الحي 2345 نسمةوتكون المساحة 0.1 كليو متر مربع
حي البروبةيكون عدد السكان الحي 48426 نسمةوتكون المساحة 1.72 كليو متر مربع
حي العزيزيةيكون عدد السكان الحي 27251 نسمةوتكون المساحة 1.2 كليو متر مربع
حي مشرفةيكون عدد السكان الحي 9388 نسمةوتكون المساحة 0.432 كليو متر مربع
حي الرحابيكون عدد السكان الحي 5096 نسمةوتكون المساحة 0.19 كليو متر مربع
حي مالك بنييكون عدد السكان الحي 24934 نسمةوتكون المساحة 1.3 كليو متر مربع
حي الرويسيكون عدد السكان الحي 28078 نسمةوتكون المساحة 0.83 كليو متر مربع
حي الشرقيةيكون عدد السكان الحي 19235 نسمةوتكون المساحة 0.46 كليو متر مربع
حي بترومينيكون عدد السكان الحي 30044 نسمةوتكون المساحة 0.88 كليو متر مربع
حي الثغريكون عدد السكان الحي 16674 نسمةوتكون المساحة 0.53 كليو متر مربع
حي الثعالبةيكون عدد السكان الحي 10745 نسمةوتكون المساحة 0.23 كليو متر مربع
حي النزلة اليمانيةيكون عدد السكان الحي 49210 نسمةوتكون المساحة 1.3 كليو متر مربع
حي القرياتيكون عدد السكان الحي 10850 نسمةوتكون المساحة 0.16 كليو متر مربع
حي غليليكون عدد السكان الحي 39785 نسمةوتكون المساحة 1.24 كليو متر مربع
حي الفهد مدائنيكون عدد السكان الحي 29057 نسمةوتكون المساحة 0.99 كليو متر مربع
حي الجامعةيكون عدد السكان الحي 121590 نسمةوتكون المساحة 2.91 كليو متر مربع
حي الروابييكون عدد السكان الحي 59135 نسمةوتكون المساحة 2.38 كليو متر مربع
حي البغداديةيكون عدد السكان الحي 19390 نسمةوتكون المساحة 0.953 كليو متر مربع
حي الكندرةيكون عدد السكان الحي 29973 نسمةوتكون المساحة 0.821 كليو متر مربع
حي العماريةيكون عدد السكان الحي 11579 نسمةوتكون المساحة 0.469 كليو متر مربع
حي الصحيفةيكون عدد السكان الحي 22988 نسمةوتكون المساحة 0.436 كليو متر مربع
حي البلديكون عدد السكان الحي 50715 نسمةوتكون المساحة 0.75 كليو متر مربع
حي السبيليكون عدد السكان الحي 23974 نسمةوتكون المساحة 0.451 كليو متر مربع
حي الهنداويةيكون عدد السكان الحي 44385 نسمةوتكون المساحة 1.021 كليو متر مربع
حي الخمرة السروريةيكون عدد السكان الحي 1757 نسمةوتكون المساحة 0.13 كليو متر مربع
حي الخمرة الثعالبةيكون عدد السكان الحي 2730 نسمةوتكون المساحة 0.2 كليو متر مربع
حي الخمرة القرنيةيكون عدد السكان الحي 7980 نسمةوتكون المساحة 3.3 كليو متر مربع
حي القوزينيكون عدد السكان الحي 3542 نسمةوتكون المساحة 0.8 كليو متر مربع
حي الحمدانيةيكون عدد السكان الحي 56 نسمةوتكون المساحة 0.14 كليو متر مربع
حي بريمانيكون عدد السكان الحي 13058 نسمةوتكون المساحة 1.84 كليو متر مربع
حي قويزةيكون عدد السكان الحي 20430 نسمةوتكون المساحة 1.19 كليو متر مربع
حي المنتزهاتيكون عدد السكان الحي 45381 نسمةوتكون المساحة 1.72 كليو متر مربع
حي الكيلو 11يكون عدد السكان الحي 17955 نسمةوتكون المساحة 0.53 كليو متر مربع
حي كيلو 14 الشمالييكون عدد السكان الحي 43708 نسمةوتكون المساحة 2.70 كليو متر مربع
حي كيلو 14 الجنوبييكون عدد السكان الحي 15820 نسمةوتكون المساحة 1.18 كليو متر مربع
حي كيلو 15يكون عدد السكان الحي 504 نسمةوتكون المساحة 0.15 كليو متر مربع
حي كيلو 16يكون عدد السكان الحي 2485 نسمةوتكون المساحة 0.22 كليو متر مربع
حي كيلو 18 الشمالييكون عدد السكان الحي 1750 نسمةوتكون المساحة 0.10 كليو متر مربع
حي كيلو 18 الجنوبييكون عدد السكان الحي 1694 نسمةوتكون المساحة 0.27 كليو متر مربع
حي الهوارنةيكون عدد السكان الحي 1022 نسمةوتكون المساحة 0.12 كليو متر مربع
حي الكيلو 23يكون عدد السكان الحي 1253 نسمةوتكون المساحة 0.35 كليو متر مربع
حي المحاميد والفاويكون عدد السكان الحي 6426 نسمةوتكون المساحة 6.02 كليو متر مربع
حي الحذيفاتيكون عدد السكان الحي 847 نسمةوتكون المساحة 0.11 كليو متر مربع

تعويضات الإزالة في جدة

إجراءات تعويض سكان مناطق الانتقال بجدة، بدأت أمانة جدة بإكمال إجراءات الإزالة للمناطق العشوائية التي بدأتها قبل سنوات عديدة.

  • جرى الشروع في إعادة تنظيم الأحياء العشوائية في جدة مرة أخرى، بحيث تشمل 64 منطقة مديرية متنوعة المواقع في جميع أرجاء المحافظة.
  • أكدت الأمانة أنه سيتم توفير تعويضات (سكوك) لأهالي المناطق المخطط لإزالتها، وسيتم ذلك بتحصيل رسوم رمزية مقابل العقارات، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
  • وصرحت الإمارة بأنها سوف تُعلن عن إجراءات لتطوير وتحسين الأحياء في المدة اللاحقة بعد إكمال الإجراءات التنظيمية المحددة.
  • وأشار الناطق الرسمي باسم أمانة جدة إلى أن الأموال المجمعة من عمليات التطعيم ستكون ضئيلة.
  • يتم تنفيذ إجراءات التعويض وفقًا للشروط المحددة، ويتم منح التعويض لأولئك الذين يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم.
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adminمنذ 31 دقيقة
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