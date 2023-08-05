ازالات السعودية 1445| إزالة جدة الجديدة 2023| جدول هدد جدة الجديد 2023…سنقدم لكم في هذا المقال خطة إزالة أحياء جدة 1445وأسماء أحياء جدة العشوائية التي سيتم إزالتها بناءً على المؤشرات المذكورة في مشروع إزالة جدة الجديدة، وهذا المشروع هو استكمال لمشروع إزالة جدة القديمة الذي توقف منذ ما يقرب من 4 سنوات دون سبب واضح. سنقدم لك في الفقرات التالية تفاصيل قرار الإزالة الذي تم اتخاذه وتم إصداره في نهاية الشهر الماضي.

مخطط هدم حي جدة

صدر قرار حديثًا بإزالة بعض أحياء جدة لغرض التطوير، بهدف تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها سكان تلك الأحياء.

تهدف خدمات إمارة منطقة جدة إلى إعادة تأهيل وإعادة بناء المناطق العشوائية في جدة وتلبية احتياجات المواطنين. وأكدت الإمارة أنها ستقدم تعويضات للسكان المقيمين في المناطق التي ستتم إزالتها، شريطة أن يكون لديهم أوراق تثبت ملكيتهم لتلك المناطق. ستتم دفع هذه التعويضات.

أسماء أحياء جدة العشوائية 1445

حددت أمانة جدة مناطق العشوائيات في جدة والتي من المقرر إزالتها 2023، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للقضاء على العشوائيات وإعادة إعمار المدنية.

اسم الحي

العشوائي بمدينة جدة المقيمين في

الحي العشوائي في مدينة جدة مساحة

الحي العشوائي بمدينة جدة حي ثول يكون عدد السكان الحي 10906 نسمة وتكون المساحة 2.6 كليو متر مربع حي ذهبان يكون عدد السكان الحي 7196 نسمة وتكون المساحة 2.3 كليو متر مربع حي النزهة يكون عدد السكان الحي 7973 نسمة وتكون المساحة 0.48 كليو متر مربع حي السلامة يكون عدد السكان الحي 2345 نسمة وتكون المساحة 0.1 كليو متر مربع حي البروبة يكون عدد السكان الحي 48426 نسمة وتكون المساحة 1.72 كليو متر مربع حي العزيزية يكون عدد السكان الحي 27251 نسمة وتكون المساحة 1.2 كليو متر مربع حي مشرفة يكون عدد السكان الحي 9388 نسمة وتكون المساحة 0.432 كليو متر مربع حي الرحاب يكون عدد السكان الحي 5096 نسمة وتكون المساحة 0.19 كليو متر مربع حي مالك بني يكون عدد السكان الحي 24934 نسمة وتكون المساحة 1.3 كليو متر مربع حي الرويس يكون عدد السكان الحي 28078 نسمة وتكون المساحة 0.83 كليو متر مربع حي الشرقية يكون عدد السكان الحي 19235 نسمة وتكون المساحة 0.46 كليو متر مربع حي بترومين يكون عدد السكان الحي 30044 نسمة وتكون المساحة 0.88 كليو متر مربع حي الثغر يكون عدد السكان الحي 16674 نسمة وتكون المساحة 0.53 كليو متر مربع حي الثعالبة يكون عدد السكان الحي 10745 نسمة وتكون المساحة 0.23 كليو متر مربع حي النزلة اليمانية يكون عدد السكان الحي 49210 نسمة وتكون المساحة 1.3 كليو متر مربع حي القريات يكون عدد السكان الحي 10850 نسمة وتكون المساحة 0.16 كليو متر مربع حي غليل يكون عدد السكان الحي 39785 نسمة وتكون المساحة 1.24 كليو متر مربع حي الفهد مدائن يكون عدد السكان الحي 29057 نسمة وتكون المساحة 0.99 كليو متر مربع حي الجامعة يكون عدد السكان الحي 121590 نسمة وتكون المساحة 2.91 كليو متر مربع حي الروابي يكون عدد السكان الحي 59135 نسمة وتكون المساحة 2.38 كليو متر مربع حي البغدادية يكون عدد السكان الحي 19390 نسمة وتكون المساحة 0.953 كليو متر مربع حي الكندرة يكون عدد السكان الحي 29973 نسمة وتكون المساحة 0.821 كليو متر مربع حي العمارية يكون عدد السكان الحي 11579 نسمة وتكون المساحة 0.469 كليو متر مربع حي الصحيفة يكون عدد السكان الحي 22988 نسمة وتكون المساحة 0.436 كليو متر مربع حي البلد يكون عدد السكان الحي 50715 نسمة وتكون المساحة 0.75 كليو متر مربع حي السبيل يكون عدد السكان الحي 23974 نسمة وتكون المساحة 0.451 كليو متر مربع حي الهنداوية يكون عدد السكان الحي 44385 نسمة وتكون المساحة 1.021 كليو متر مربع حي الخمرة السرورية يكون عدد السكان الحي 1757 نسمة وتكون المساحة 0.13 كليو متر مربع حي الخمرة الثعالبة يكون عدد السكان الحي 2730 نسمة وتكون المساحة 0.2 كليو متر مربع حي الخمرة القرنية يكون عدد السكان الحي 7980 نسمة وتكون المساحة 3.3 كليو متر مربع حي القوزين يكون عدد السكان الحي 3542 نسمة وتكون المساحة 0.8 كليو متر مربع حي الحمدانية يكون عدد السكان الحي 56 نسمة وتكون المساحة 0.14 كليو متر مربع حي بريمان يكون عدد السكان الحي 13058 نسمة وتكون المساحة 1.84 كليو متر مربع حي قويزة يكون عدد السكان الحي 20430 نسمة وتكون المساحة 1.19 كليو متر مربع حي المنتزهات يكون عدد السكان الحي 45381 نسمة وتكون المساحة 1.72 كليو متر مربع حي الكيلو 11 يكون عدد السكان الحي 17955 نسمة وتكون المساحة 0.53 كليو متر مربع حي كيلو 14 الشمالي يكون عدد السكان الحي 43708 نسمة وتكون المساحة 2.70 كليو متر مربع حي كيلو 14 الجنوبي يكون عدد السكان الحي 15820 نسمة وتكون المساحة 1.18 كليو متر مربع حي كيلو 15 يكون عدد السكان الحي 504 نسمة وتكون المساحة 0.15 كليو متر مربع حي كيلو 16 يكون عدد السكان الحي 2485 نسمة وتكون المساحة 0.22 كليو متر مربع حي كيلو 18 الشمالي يكون عدد السكان الحي 1750 نسمة وتكون المساحة 0.10 كليو متر مربع حي كيلو 18 الجنوبي يكون عدد السكان الحي 1694 نسمة وتكون المساحة 0.27 كليو متر مربع حي الهوارنة يكون عدد السكان الحي 1022 نسمة وتكون المساحة 0.12 كليو متر مربع حي الكيلو 23 يكون عدد السكان الحي 1253 نسمة وتكون المساحة 0.35 كليو متر مربع حي المحاميد والفاو يكون عدد السكان الحي 6426 نسمة وتكون المساحة 6.02 كليو متر مربع حي الحذيفات يكون عدد السكان الحي 847 نسمة وتكون المساحة 0.11 كليو متر مربع

تعويضات الإزالة في جدة

إجراءات تعويض سكان مناطق الانتقال بجدة، بدأت أمانة جدة بإكمال إجراءات الإزالة للمناطق العشوائية التي بدأتها قبل سنوات عديدة.