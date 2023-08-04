مخطط إزالة أحياء جده pdf| خريطة جدة الذكية للهدد وإزالة العشوائيات في الأحياء، وأسماء المناطق التي سيتم إزالتها من قبل أمانة جدة تم بالفعل الإعلان هنا، وأكدت الهيئة المعنية أن الهدف من ذلك هو تحسين مستوى الخدمات في تلك المناطق وتحسين مستوى المعيشة لسكانها.

وقد ذُكر في بيان رسمي للأمانة ما يتعلق بالتعويضات، بالإضافة إلى موعد الانتهاء من عملية الإزالة، وعبر مقالنا اليوم سنقوم بتناول كافة التفاصيل الخاصة ب مخطط إزالة الأحياء العشوائية في جدة 2023.

مخطط إزالة الأحياء العشوائية في جدة عام 2023

صدر إعلان من أمانة محافظة جدة في السعودية يفيد بأنه سيتم إزالة جميع الأحياء العشوائية في المحافظة، وتم التأكيد على أن الإجراء سيتم تحت إشراف الجهات المعنية لعدم صلاحيتها حاليًا.

من المهم أن ندرك المخطط المتعلق بإزالة الأحياء العشوائية في جدة لنتأكد من أمان وسكن المكان. وفيما يلي نقدم لكم صورة لذلك المخطط.

أسماء المناطق المحددة للإزالة في جدة 2023.

تم الإعلان في جدة عن الأماكن التي سوف يتم إزالتها من قبل الجهات المسؤولة وفقًا للمخطط، وسنستعرضها في النقاط التالية.

مساحة إزالة الأحياء العشوائية بجدة

فيما يخص عدد الأحياء التي سوف يتم إزالتها في جدة، فإنه يبلغ 26 حياً، وتكون مساحتهم الإجمالية 18.5 مليون متر مربع، ومن جهة أخرى، ستقوم الجهات المعنية بإزالة جميع الأحياء العشوائية المتواجدة في منطقة الأراضي التي تخص وقف الملك عبد العزيز.

تاريخ هدد الأحياء العشوائية جدة 2023

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المسؤولة أعلنت عن إزالة ثمانية أحياء بمساحة 13.9 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه العملية وإزالة الأنقاض في اليوم 27 من شهر نوفمبر القادم.

أسماء الأحياء المزالة في جدة

تم اتخاذ قرار بإزالة الأحياء العشوائية في جدة بهدف إعادة الإعمار وفقًا للضوابط الأمنية والسلامة. وفيما يلي، سنستعرض أسماء الأحياء التي تم تحديد إزالتها.

الفقرة المقترحة التعبير عنها باللغة العربية: يوجد في حي غليل عدد سكان يبلغ 39,785 نسمة.

القريات وهو ما يبلغ سكانه 108520 نسمة.

عدد سكان الثعالبة يبلغ 10745 شخصًا.

المصفاة ويتواجد به عدد سكان 30044 نسمة.

مدائن الفهد ويبلغ عدد سكانه 29057 نسم

إجراءات التعويض لسكان المناطق التي تمت إزالتها في جدة

يجب أن نذكر في هذا الموضوع أن مخطط إزالة الأحياء العشوائية في جدة يحتوي على مجموعة من القواعد التي تساهم في تعويض سكان تلك المناطق الذين يكونون بعد عددهم غير قليل، وتشمل هذه القواعد:

إعادة ترتيب المناطق غير المنظمة في جدة مرة أخرى.

تهدف الجهة إلى ضمان تسليم السكان صكوك العقارات برسوم رمزية من خلال التعاون مع وزارة الإسكان.

أشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة إلى أن الأموال التي سيتم جمعها لغرض التحصين هي رمزية.

سيتم تنفيذ التعويض لأولئك الذين يملكون الوثائق التي تثبت ملكيتهم للعقار.

بعد الانتهاء من هذه العملية، ستعلن الإمارة عن طريقة تطوير الأحياء وتحسينها.

صفات المناطق العشوائية

تعتمد المعايير التي يتم من خلالها تقييم ما إذا كان الحي أو المنطقة عشوائيًا على النقاط التالية:

في تلك المناطق، يتم بناء المباني بشكل عشوائي تمامًا دون اتباع أي نمط أو ترتيب محدد.

تكون عديمة الشبكات الصرف الصحي والإنترنت والكهرباء.

نسبة الجرائم في تلك المناطق تكون أعلى من غيرها في المملكة العربية السعودية

يتميز معظم سكان تلك المناطق بأنهم من الأشخاص ذوي الدخل المحدود أو الفقراء.

جميع طرق تلك المناطق تكون ترابية.

بسبب طبيعة العشوائية التي ربما تم بناء البنية التحتية بها, فإنها غير متضمنة فيها.

يكثر فيها المستنقعات أو الملوثات.

ينتشر فيها الأمراض.

في المنطقة المجاورة يوجد القليل من المؤسسات الصحية والرعاية الطبية.

أحياء بدأت بها الإزالة في جدة 2023

تم اتخاذ قرار صارم من قبل أمانة جدة بشأن إزالة التجمعات العشوائية في المحافظة، وبدأ تنفيذه في نوفمبر الماضي لعام 2023. وشهدت الأحياء غليل وبترومين أولى عمليات الإزالة، والتي ما زالت جارية في الوقت الحالي، وستتم العملية بشكل متتابع في بقية الأحياء.