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“مجموعك هيخليك تدخلها ولالا؟؟!!”.. توقعات تنسيق كليات ادبي 2023 “اعلام، آثار، السن، اقتصاد و علوم سياسية”

توقعات تنسيق كليات ادبي 2023

مالك سيفمنذ 47 دقيقة
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توقعات تنسيق كليات ادبي 2023
توقعات تنسيق كليات ادبي 2023

توقعات تنسيق كليات ادبي 2023، تقدم لكم أسرة “البديل” توقعات تنسيق كليات ادبي 2023 بعدما تم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة والاعلان عن الحدود الدنيا تنسيق المرحلة الاولى 2023 لطلبة وطالبات الشعبة الادبية، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات في المرحلة الاولى من التنسيق بداية من السبت القادم، ويتم ترشيحك للكلية المناسب لمجموعك وليس بأولوية التقديم، واليكم مؤشرات القبول في كليات ادبي 2023 لكافة الجامعات، فتابعونا.

توقعات تنسيق كليات ادبي 2023

وكشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الحد الأدنى تنسيق المرحلة الاولى للشعبة الادبية من تنسيق الجامعات 2023 فى بيان رسمي، حيث سيكون الحد الادنى لكافة الطلاب المقيدين بالشعبة الأدبية سيكون من 289.5 درجة، أي من 70.61% فأكثر، واليكم توقعات تنسيق الجامعات 2023 للكليات المتاح الالتحاق بها فى المرحلة الأولى لطلاب الادبي:

كليات المرحلة الأولى للأدبيالحد الأدنى للقبول فى تنسيق الجامعات المرحلة الأولى
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة379
ألسن كفر الشيخ376
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية373
سياسة واقتصاد السويس37
سياسة واقتصاد بني سويف365
ألسن عين شمس363
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية363
ألسن الفيوم362
ألسن بني سويف358
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة358
ألسن المنيا357
ألسن سوهاج356
إعلام القاهرة355
ألسن أسوان355
ألسن الأقصر354
الاعاقة والتأهيل الزقازيق353
إعلام المنوفية352
آثار دمياط351
آثار عين شمس349
آثار القاهرة348
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد348
حقوق سوهاج348
إعلام بني سويف346
آثار و لغات مطروح345
الاعاقة والتأهيل بني سويف344
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس344
آثار الفيوم344
آثار أسوان343
آثار الأقصر342
إعلام جنوب الوادي341
إعلام عين شمس341
آثار سوهاج341
آثار جنوب الوادي340
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية340
تربية الإسكندرية337
تربية الزقازيق337
تربية بور سعيد336
تربية عين شمس335
تربية المنصورة333
تربية طنطا332
آداب العريش328
تربية بنها328
فنون جميلة (فنون) حلوان328
تربية طفولة مبكرة الزقازيق326
آداب القاهرة325
فنون جميلة (فنون) المنصورة324
تربية المنوفية بشبين الكوم323
تربية دمنهور323
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة321
تربية طفولة مبكرة بور سعيد321
تربية مطروح321
حقوق دمياط321
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد320
تربية حلوان318
تربية طفولة مبكرة المنصورة318
تجارة المنصورة317
تجارة دمياط317
تربية المنيا317
آداب عين شمس316
تجارة القاهرة316
آداب الإسكندرية315
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية315
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا315
تربية مدينة السادات315
تجارة الإسكندرية314

طريقة تسجيل تنسيق المرحلة الاولى 2023

ويمكنك تسجيل رغبات المرحلة الاولى 2023 باتباع ما يلي:

  • قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.
  • اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.
  • اختر تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى.
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
  • سجل 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتوافقة مع مجموعك.
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مالك سيفمنذ 47 دقيقة
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