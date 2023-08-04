“مجموعك هيخليك تدخلها ولالا؟؟!!”.. توقعات تنسيق كليات ادبي 2023 “اعلام، آثار، السن، اقتصاد و علوم سياسية”
توقعات تنسيق كليات ادبي 2023
توقعات تنسيق كليات ادبي 2023، تقدم لكم أسرة “البديل” توقعات تنسيق كليات ادبي 2023 بعدما تم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة والاعلان عن الحدود الدنيا تنسيق المرحلة الاولى 2023 لطلبة وطالبات الشعبة الادبية، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات في المرحلة الاولى من التنسيق بداية من السبت القادم، ويتم ترشيحك للكلية المناسب لمجموعك وليس بأولوية التقديم، واليكم مؤشرات القبول في كليات ادبي 2023 لكافة الجامعات، فتابعونا.
توقعات تنسيق كليات ادبي 2023
وكشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الحد الأدنى تنسيق المرحلة الاولى للشعبة الادبية من تنسيق الجامعات 2023 فى بيان رسمي، حيث سيكون الحد الادنى لكافة الطلاب المقيدين بالشعبة الأدبية سيكون من 289.5 درجة، أي من 70.61% فأكثر، واليكم توقعات تنسيق الجامعات 2023 للكليات المتاح الالتحاق بها فى المرحلة الأولى لطلاب الادبي:
|كليات المرحلة الأولى للأدبي
|الحد الأدنى للقبول فى تنسيق الجامعات المرحلة الأولى
|اقتصاد و علوم سياسية القاهرة
|379
|ألسن كفر الشيخ
|376
|الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية
|373
|سياسة واقتصاد السويس
|37
|سياسة واقتصاد بني سويف
|365
|ألسن عين شمس
|363
|ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
|363
|ألسن الفيوم
|362
|ألسن بني سويف
|358
|ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
|358
|ألسن المنيا
|357
|ألسن سوهاج
|356
|إعلام القاهرة
|355
|ألسن أسوان
|355
|ألسن الأقصر
|354
|الاعاقة والتأهيل الزقازيق
|353
|إعلام المنوفية
|352
|آثار دمياط
|351
|آثار عين شمس
|349
|آثار القاهرة
|348
|تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد
|348
|حقوق سوهاج
|348
|إعلام بني سويف
|346
|آثار و لغات مطروح
|345
|الاعاقة والتأهيل بني سويف
|344
|إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
|344
|آثار الفيوم
|344
|آثار أسوان
|343
|آثار الأقصر
|342
|إعلام جنوب الوادي
|341
|إعلام عين شمس
|341
|آثار سوهاج
|341
|آثار جنوب الوادي
|340
|فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
|340
|تربية الإسكندرية
|337
|تربية الزقازيق
|337
|تربية بور سعيد
|336
|تربية عين شمس
|335
|تربية المنصورة
|333
|تربية طنطا
|332
|آداب العريش
|328
|تربية بنها
|328
|فنون جميلة (فنون) حلوان
|328
|تربية طفولة مبكرة الزقازيق
|326
|آداب القاهرة
|325
|فنون جميلة (فنون) المنصورة
|324
|تربية المنوفية بشبين الكوم
|323
|تربية دمنهور
|323
|تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
|321
|تربية طفولة مبكرة بور سعيد
|321
|تربية مطروح
|321
|حقوق دمياط
|321
|تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد
|320
|تربية حلوان
|318
|تربية طفولة مبكرة المنصورة
|318
|تجارة المنصورة
|317
|تجارة دمياط
|317
|تربية المنيا
|317
|آداب عين شمس
|316
|تجارة القاهرة
|316
|آداب الإسكندرية
|315
|تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية
|315
|تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
|315
|تربية مدينة السادات
|315
|تجارة الإسكندرية
|314
طريقة تسجيل تنسيق المرحلة الاولى 2023
ويمكنك تسجيل رغبات المرحلة الاولى 2023 باتباع ما يلي:
- قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.
- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.
- اختر تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى.
- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
- سجل 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتوافقة مع مجموعك.