“مجموعك هيخليك تدخلها ولالا؟؟!!”.. توقعات تنسيق كليات ادبي 2023 “اعلام، آثار، السن، اقتصاد و علوم سياسية”

توقعات تنسيق كليات ادبي 2023، تقدم لكم أسرة “البديل” توقعات تنسيق كليات ادبي 2023 بعدما تم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة والاعلان عن الحدود الدنيا تنسيق المرحلة الاولى 2023 لطلبة وطالبات الشعبة الادبية، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات في المرحلة الاولى من التنسيق بداية من السبت القادم، ويتم ترشيحك للكلية المناسب لمجموعك وليس بأولوية التقديم، واليكم مؤشرات القبول في كليات ادبي 2023 لكافة الجامعات، فتابعونا.

توقعات تنسيق كليات ادبي 2023

وكشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الحد الأدنى تنسيق المرحلة الاولى للشعبة الادبية من تنسيق الجامعات 2023 فى بيان رسمي، حيث سيكون الحد الادنى لكافة الطلاب المقيدين بالشعبة الأدبية سيكون من 289.5 درجة، أي من 70.61% فأكثر، واليكم توقعات تنسيق الجامعات 2023 للكليات المتاح الالتحاق بها فى المرحلة الأولى لطلاب الادبي:

كليات المرحلة الأولى للأدبي الحد الأدنى للقبول فى تنسيق الجامعات المرحلة الأولى اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 379 ألسن كفر الشيخ 376 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 373 سياسة واقتصاد السويس 37 سياسة واقتصاد بني سويف 365 ألسن عين شمس 363 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 363 ألسن الفيوم 362 ألسن بني سويف 358 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 358 ألسن المنيا 357 ألسن سوهاج 356 إعلام القاهرة 355 ألسن أسوان 355 ألسن الأقصر 354 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 353 إعلام المنوفية 352 آثار دمياط 351 آثار عين شمس 349 آثار القاهرة 348 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 348 حقوق سوهاج 348 إعلام بني سويف 346 آثار و لغات مطروح 345 الاعاقة والتأهيل بني سويف 344 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 344 آثار الفيوم 344 آثار أسوان 343 آثار الأقصر 342 إعلام جنوب الوادي 341 إعلام عين شمس 341 آثار سوهاج 341 آثار جنوب الوادي 340 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 340 تربية الإسكندرية 337 تربية الزقازيق 337 تربية بور سعيد 336 تربية عين شمس 335 تربية المنصورة 333 تربية طنطا 332 آداب العريش 328 تربية بنها 328 فنون جميلة (فنون) حلوان 328 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 326 آداب القاهرة 325 فنون جميلة (فنون) المنصورة 324 تربية المنوفية بشبين الكوم 323 تربية دمنهور 323 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 321 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 321 تربية مطروح 321 حقوق دمياط 321 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 320 تربية حلوان 318 تربية طفولة مبكرة المنصورة 318 تجارة المنصورة 317 تجارة دمياط 317 تربية المنيا 317 آداب عين شمس 316 تجارة القاهرة 316 آداب الإسكندرية 315 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 315 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 315 تربية مدينة السادات 315 تجارة الإسكندرية 314

طريقة تسجيل تنسيق المرحلة الاولى 2023

ويمكنك تسجيل رغبات المرحلة الاولى 2023 باتباع ما يلي: