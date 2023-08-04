” Dodo Kids” تردد قناة دودو كيدز 2023 على النايل سات

تردد قناة دودو كيدز الجديد محل بحث العديد من الأشخاص، وتهتم القناة بعرض محتوى خاص بالأطفال من عمر سنتين وحتى 10 سنوات، ويعد هذا التردد ذات إشارة قوية، وهذا بفضل اعتماد إدارة القناة على استخدام أفضل المعدات الحديثة التي تعمل على توضيح الصوت وإظهار الصورة في أفضل أوضاعها دون تشويش أو تقطيع، وخلال السطور التالية سنعرض تردد قناة dodo kids.

تردد قناة دودو كيدز 2023

عند البحث عن أفضل قناة للأطفال تعمل على ترفيههم وتعليمهم، فلابد من الحرص على وجود تردد قناة دودو كيدز على جهاز الريسيفر الخاص بك، ويمكنك الحصول على هذا التردد من خلال البحث ببيانات التردد الجديد لقناة دودو كيدز التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (12604).

الاستقطاب: (h) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (HD).

محتوى قناة دودو كيدز

تتنوع قناة دودو كيدز فيما تقوم بعرضه للأطفال، حيث أن هدفها الأول هو ترفيه الأطفال والعمل على تعليمهم أساسيات الحروف والأرقام دون ملل، وتقوم بتقديم المحتوى كالتالي:

عرض أفلام كرتونية جديدة وقديمة، وعرض أشهر الأفلام المحببة لكافة الأطفال.

تقديم مسلسلات الكرتون الكوميدية.

تعليم الأطفال الحروف الأبجدية والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا ما جعل لها الأفضلية عند الكثير من البيوت التي بها أطفال.

تقديم العديد من الأغاني والفقرات والبرامج الخاصة بالأطفال.

مميزات قناة Dodo Kids

تتميز قناة دودو كيدز عن غيرها من قنوات الأطفال بالمميزات التالية: