هل سيتم ازالة حي الجامعة أم لا؟.. ومتى صرف التعويضات وفقًا لتحديد الامانة العامة بجدة

هل سيتم ازالة حي الجامعة ضمن الاحياء التي سيتم ازالتها في جدة ضمن أبرز تساؤلات المواطنين السعوديين، وهذا بعد أن قررت المملكة أن تقوم بإزالة بعض الأحياء العشوائية المتواجدة بمختلف المحافظات والمدن السعودية وتجديدها وتطويرها لتصبح ملائمة لرؤيتها عام 2030، ومن ضمن هذه المناطق والمدن مدينة جدة حيث اختارت الحكومة بعض الأحياء بها وإزالتها من ضمنها حي العزيزية والشرقية وبترومين وغيرهم.

هل سيتم ازالة حي الجامعة؟

حرصت السعودية على تقديم مشروع إزالة العشوائيات بجدة وغيرها من المدن والمناطق السعودية بناءً على رؤيتها لعام 2030، وتضمنت الخطة إزالة كل الأحياء العشوائية بجميع المناطق والمدن ومؤخرًا أعلن عن إرسال إشعارات مجموعة من الأحياء، حيث يتعين على السكان إخلائها حتى يتم هدمها وإزالتها وبناء مدن أخرى، ويتسائل المواطنين عن إن كان حي الجامعة ضمن الأحياء المزالة أو الموضوعة ضمن قرار الإزالة، ولقد أجابت أمانة جدة عن التساؤل وهو نعم حيث يعتبر حي الجامعة أحد الأحياء التي سيتم إزالتها بجدة.

تعويضات الأحياء العشوائية بجدة

تم معرفة المشكلات التي تواجهها المناطق العشوائية بجدة وبمختلف أرجاء المملكة، ولهذا حرصت الحكومة على أن تزيل كل العقارات للتخلص من مختلف المشكلات، ولأن هناك تعويضات يتم تقديمها لمالك المنازل والعقارات بتلك الأحياء المقرر إزالتها يتساءل المواطنون عن شروط الحصول عليها، والجدير بالذكر أنه لم يتم بشكل رسمي الإعلان إلى اليوم عن تلك الشروط، حيث يمكن التعرف عليها بالانتقال إلى موقع اللجنة الخاصة بإزالة المباني وتقديم الأوراق للحصول على التعويض، والجدير بالإشارة أنه يتم تقديم التعويض بناءً على استيفاء الفرد لشروط التعويضات.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الفئات حصلت بالفعل على التعويضات ولكن هناك أشخاص لم يحصلون على تعويض ولكن في حال إعلان الجهة المسؤولة عن أي أمر سنوفيكم بالخبر مباشرةً.