خريطة المخططات الجديدة في جدة 1445.. ودلالات ألوان خريطة جدة الذكية

الحكومة السعودية تسعى بشكل دائم في تطوير عشوائيات المملكة، حيث توجد مجموعة من المناطق التي تفتقر للخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الآخرى مما دفع الحكومة لتشكيل لجان في كل مدينة لكي تُشرف على أعمال الإزالة وتدرس الأماكن التي يجب تطويرها وتُحددها وتُعلن عنها وتُخطر سُكانها، لذا سنتطرق لتوضيح خريطة المخططات الجديدة في جدة.

خريطة المخططات الجديدة في جدة

حددت أمانة جدة 13 مخطط سكني جديد في مدينة جدة من ضمن العديد من البلديات الفرعية التابعة لها، وجاءت هذه المخططات على النحو التالي:

منطقة الفاو والمحاميد العشوائية.

بريمان العشوائية.

منطقة ذهبان.

منطقة الحرازات العشوائية.

النزلة اليمانية.

منطقة بترومين.

منطقة الشرفية العشوائية.

بني مالك.

منطقة القريات.

منطقة الأجواد.

الثعالبة العشوائية.

الثغر العشوائية.

منطقة مشرفة العشوائية.

ما هي أهمية المخططات الجديدة؟

تمكن أهميتها فيما تحققه من أهداف وهي:

تقضي على كافة المباني الآيلة للسقوط فهي خطر على كافة السكان.

تعمل على تقليل المساكن المتواجدة في العشوائيات التي تفتقر الخدمات.

تحسين كافة مستويات الخدمات وأيضًا تحسين مستوى الرضا لكافة المستفيدين.

العمل على الارتقاء بكافة الخدمات المُقدمة وأيضًا العمل على تعزيز الرقابة.

تُساهم في تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي من شانها تسهيل وصول الخدمات للسكان.

دلالات ألوان خريطة جدة الذكية

هناك العديد من الألوان في خريطة جدة الذكية وكل لون يحمل ويُشير لدلالات مُعينة وهي: