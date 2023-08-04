هل سيتم إزالة جبل احد في السعودية؟.. حقيقة أم شائعة تعرف على التفاصيل

كثر البحث حول هل سيتم ازالة جبل احد أم لا رغبةً في معرفة هذا الخبر صحيح أم شائعة نظرًا لكثرة التساؤلات خلال الفترة الأخيرة عن هذا الأمر، حيث تسعى المملكة العربية السعودية في توفير حياة كريمة خالية من العشوائيات التي تفتقر للعديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين والقادمين إليها أيضًا من مختلف بقاع العالم، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

هل سيتم إزالة جبل احد في السعودية؟

يتساءل الكثيرين حول هل سيتم إزالة جبل أحد أم لا وجاء الرد من قبل الجهة المختصة أن هذا الخبر ما هو إلا شائعات متداولة ما بين كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، ولكن الجهة المسؤولة نفت هذا القرار بشكل نهائي وهذا النبأ إثار غضب الشعب السعودي ونشر البلبلة ضمن مجتمع المملكة ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم الإعلان عن هذا الأمر ولا يوجد نيه لإزالته.

تجريف جبل أحد

خلال الآونة الأخيرة انتشرت عدة أكاذبية وإشاعات في المملكة العربية السعودية حول تجريف جبل أحد ولكن نفت الجهات المسؤولة هذا الخبر المتداول ما بين الناس وأشارت إلا إنه عبارة عن خبر لإثارة البلبلة ما بين المواطنين فقط، لذا يجب عليك توخي الحذر من تداول الشائعات التي لا فائدة منها، وتجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود أي إزالة في أي منطقة حول المملكة تقوم الجهات المسؤولة أولاً بدراسة هذه المناطق بشكل جيد وتُحدد اللازم لها وتُخطر سُكانها لكي يتم إخلاء المباني قبل الإزالة وتُقدم لهم التعويض.