الرزق جاي من غير سبب.. صرف 100 جنيه على بطاقة التموين هل تعود!! آخر اخبار الدعم الاستثنائي

يبحث المواطن عن المنحة الاستثنائية وهي صرف 100 جنيه على بطاقة التموين، والتي أقرتها وزارة التموين في نهاية العام الماضي مع غلاء الأسعار ورفع مستوى التضخم من أجل مساعدة المواطن ولكن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أكد الدعم الذي يصرف بشكل استثنائي لنحو 35 مليون مواطن عن طريق إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لكل أسرة فإنها ستكون مستمرة لوقت معين حتى يتم إيقافها، ولهذا نقدم اليكم عبر التقرير هل يتم تطبيق هذه الزيادة على بطاقة التموين أم لا.

صرف 100 جنيه على بطاقة التموين

وتابع المصيلحي في تصريحات صحفية أكد فيها المدة الفعلية التي كانت مخصصة للدعم الاستثنائي هي 6 أشهر ولكن تم زيادة المدة حتى 9 أشهر منذ شهر سبتمبر من العام الماضي ولكن تم إيقافها بشكل رسمي في يونيو 2023.

وصرح بأن مد هذا الدعم يكلف الحكومة مليار جنيه شهريا ويحتاج إلى إصدار أمر رسمي من رئاسة مجلس الوزراء لتوفير السيولة النقدية ولم يصدر أي قرار بالوقت الحالي حول زيادة مدة الصرف للمواطن، وكانت الحزمة الأخيرة التي صرفتها الحكومة بتاريخ 30 يونيو وذلك في ظل اضطراب الأسعار والظروف الاقتصادية الراهنة بهدف إعانة الفئات الأكثر احتياجا.

هل تعود منحة 100 جنيه على بطاقة التموين؟

يحاول مجلس الوزراء من تعديل الموازنة العامة للدولة وتضع في مخططها الدعم الاستثنائي الذي تسعى وزارة التموين لإعادته مرة أخرى ومنح نحو 9.1 مليون أسرة محتاجة وذلك ليمكنهم صرف 100 جنيه على بطاقة التموين، كما حددت وزارة التموين الفئات المستحقة وهم من يحصلون على معاش تكافل وكرامة وكذلك الأرامل والمطلقات أو إذا كان الدخل الشهري أقل من الحد الأدنى للأجور وهو 3000 جنيه وكذلك كبار السن..