“شوف المؤشر كام” تنسيق كلية التمريض 2023 في الجامعات الحكومية وهذه هي مصاريف الخاص

بحث كبير يجري عن تنسيق كلية التمريض لعام 2024 في مختلف مناطق البلاد من قبل الطلاب والطالبات الناجحين في امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، حيث تم الإعلان عن نتائجهم قبل بضعة أيام، من المتوقع أن يشهد تنسيق كليات التمريض لعام 2024 في جميع المحافظات انخفاضاً بسيطاً عن العام السابق، حيث قد يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات على الأكثر. يأتي هذا التراجع في ضوء انخفاض تنسيق الكليات عموماً لعام 2023 مقارنة بالعام السابق.

تنسيق كلية التمريض

وفيما يتعلق بتوقعات تنسيق كلية التمريض للجامعات بالدرجات، تم توجيهها كالتالي:

– محافظة المنصورة: 345 درجة.

– محافظة طنطا: 342 درجة.

– محافظة دمياط: 338 درجة.

– محافظة الزقازيق: 335 درجة.

– محافظة دمنهور: 332 درجة.

– محافظة المنوفية بشبين الكوم: 330 درجة.

– محافظة بنها: 321 درجة.

– محافظة كفر الشيخ: 320 درجة.

– محافظة أسيوط: 319 درجة.

– محافظة سوهاج: 315 درجة.

– محافظة المنيا: 311 درجة.

– محافظة جنوب الوادي: 310 درجة.

– محافظة القاهرة: 309 درجة.

تنسيق كليات التمريض في بعض المحافظات

نقدم لكم بعض نتائج التنسيق لكليات التمريض في عدد من الجامعات المصرية:

– كلية التمريض، جامعة بورسعيد: 351 درجة.

– كلية التمريض، جامعة المنصورة: 347 درجة.

– كلية التمريض، جامعة طنطا: 344 درجة.

– كلية التمريض، جامعة دمياط: 340 درجة.

– كلية التمريض، جامعة الزقازيق: 337 درجة.

– كلية التمريض، جامعة دمنهور: 334 درجة.

– كلية التمريض، جامعة أسيوط: 321 درجة.

– كلية التمريض، جامعة بنها: 323 درجة.

– كلية التمريض، جامعة كفر الشيخ: 322 درجة.

– كلية التمريض، جامعة سوهاج: 317 درجة.

– كلية التمريض، جامعة المنيا: 313 درجة.

– كلية التمريض، جامعة جنوب الوادي: 312 درجة.

– كلية التمريض، جامعة عين شمس: 307 درجة.

– كلية التمريض، جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 307 درجة.

– كلية التمريض، جامعة الإسكندرية: 306 درجة.

– كلية التمريض، جامعة مطروح: 306 درجة.

مصاريف كلية التمريض الخاصة والاهلية

تكاليف الدراسة في كليات التمريض الخاصة بعد استعراض تنسيق كلية التمريض للعام 2023 في الجامعات الخاصة والأهلية تتضمن:

– كلية التمريض بجامعة 6 أكتوبر الخاصة تبلغ 20 ألف جنيه.

– كلية التمريض في مودرن أكاديمي الجامعة الحديثة MTI تصل إلى 26,500 ألف جنيه بالإضافة إلى 1000 جنيه للخدمات المعملية و1000 جنيه للتدريب السنوي.

– كلية التمريض بجامعة بدر تكلف 35 ألف جنيه.

– كلية التمريض في جامعة مصر الحديثة تقدر بـ 26,500 ألف جنيه سنوياً.

– كلية التمريض في جامعة الدلتا وكلية العلوم الصحية التطبيقية تبلغ 25600 جنيه.

– كلية التمريض بالجامعة البريطانية للعام الدراسي الجديد تبلغ 33,700 ألف جنيه.

– كلية التمريض بجامعة الملك سلمان تكلف 31 ألف جنيه مصري سنوياً.