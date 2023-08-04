زغاريد تجيب اخر البلد.. صرف معاش إضافي لهذه الفئات فقط + شروط الحصول عليها

صرف معاش إضافي لهذه الفئات، تهدف السياسة الحالية للضمان الاجتماعي إلى إحداث تحولات جذرية في حقوق الفئات المستهدفة، حيث يسعى النظام الحالي إلى تحسين أوضاعهم وتوفير مزايا فريدة تُمَكِّنهم من تحسين نوعية حياتهم، تمكن هذه الاستراتيجية بعض الفئات من الحصول على معاش إضافي، مثل العاملين السابقين في الجهاز الحكومي والقطاع العام، وكذلك المستحقين الذين لم يستفيدوا من أي معاش سابق بغض النظر عن السبب، ويُشترط تحقيق مجموعة من الشروط والمعايير المعلنة للإستحقاق.

صرف معاش إضافي لهذه الفئات

تضمّن البند المتعلق بالمعاش الإضافي في قانون التأمينات ما يلي: “تُتيح للأفراد الذين يتجاوز أجرهم الحد الأقصى للاشتراك التأميني، طلب الاستفادة من معاش إضافي عبر الهيئة. يشترط دفع اشتراكات إضافية عن الجزء المتجاوز عن الحد الأقصى، لكنها لا تتجاوز 100% منه.”

كما يفصح قانون التأمينات الاجتماعية عن تأسيس حساب شخصي لكل مؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي، وذلك صرف معاش إضافي لهذه الفئات كما يسلط الضوء على التفاصيل المتعلقة بالنظام التأميني المكمل، ونسب الاشتراكات التي ينبغي أن يسددها المؤمن عليه، بالإضافة إلى شروط وإجراءات الاستفادة من هذه الفرصة.

شروط الحصول على المعاش

في سعيها لتحقيق تحسينات ملموسة، تفرض قوانين التأمين الاجتماعي بعض المتطلبات الخاصة لمن يتطلعون للحصول على مزايا إضافية، صرف معاش إضافي لهذه الفئات:

– من الشروط الملزمة لاستحقاق معاش إضافي، ألا يكون الفرد قد تخلى عن مهنته، حيث يهدف ذلك لتجنب إدراجه في فئة الانقطاع عن العمل.

– ينبغي أن يكون المتقدم للحصول على معاش إضافي غير متوقف عن العمل نتيجة حكم قضائي نهائي، أو بسبب ارتكاب جريمة تتعلق بالشرف أو الأخلاق.

– يشترط وجود سجل للفرد في قوائم الباحثين عن عمل في مكتب القوى العاملة المختص.

– من الشروط الأخرى، أن يكون المتقدم ملتزمًا بالحضور في مكتب القوى العاملة المعني، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك بناءً على قرار صادر من الجهة المختصة في مجال القوى العاملة.