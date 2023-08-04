متقلش محدش قالي.. وقف صرف التموين + الخبز لهذه الفئات تبعًا لقانون وزارة التموين

وقف صرف التموين والخبز لهذه الفئات بعدما أعلنت وزارة التموين عن إجراء جديد يهدف إلى ضمان توجيه الدعم بشكل أفضل، حيث تم اتخاذ قرار يقضي بتعليق تقديم المساعدات التموينية، بما في ذلك الخبز المدعم، لفئة معينة من المستحقين الذين يتلقون الدعم من خلال البطاقات التموينية، وذلك نتيجة للانتهاكات المتعلقة ببيع الخبز المدعم، صدر إعلان سابق عندما أعلنت الوزارة أنها تجري تقييمًا شاملاً لتوزيع المنتجات التموينية والخبز المدعم، حيث تم التشديد على ضرورة تطبيق القوانين ومنع بيع الخبز المدعم في المخابز بطرق غير قانونية مثل الاتفاقات مع صاحب المخبز والأفراد.

حالات وقف صرف الخبز المدعم نهائيًا

فيما يخص تجاوز ترك بطاقة التموين لدى أصحاب المخابز المحليين، تتضمن الإجراءات عقوبات متسلسلة، في المرحلة الأولى، يتم إصدار إنذار لمالك المخبز يُبيِّن خطورة هذا الفعل الذي يُعتبر انتهاكًا قانونيًا، وتُسجل ذلك كجريمة.

وقف صرف التموين والخبز لهذه الفئات إذا تكرر هذا التصرف في المرة الثانية، يتخذ الإجراء الأشد، حيث يتم تعليق صرف البطاقة تمامًا بشكل دائم، ويتوقف الدعم والتموين عن الأسرة المتأثرة، ويُلغى أي فرصة لتقديم طلبات تحديث أو شكاوى أو استرداد. هذه السياسة تم تفعيلها بشكل حازم وملزم بناءً على توجيهات الوزارة.

وقف صرف التموين لهذه الفئات

كشفت وزارة التموين النقاب عن وقف صرف التموين والخبز لهذه الفئات، واللائحة تتضمن ما يلي:

– الأسر التي يتخطى دخلها الضريبي عتبة الـ 100 ألف جنيه.

– الأفراد الذين يتقاضون دخلاً حكوميًا يتجاوز 9600 جنيه.

– في حالة تلقي الفرد معاشًا كبيرًا، يتم إلغاء دعم التموين.

– من يمتلكون مساحات زراعية تزيد عن 10 فدان.

– تُلغى الدعم لمن يتجاوز مصاريفهم الشهرية 20 ألف جنيه.

– عند استهلاك الفرد لكميات كهرباء تزيد عن 650 ك/واط.

– في حالة تملك الفرد لشركة رأسمالها يفوق 20 مليون جنيه.

– إذا كانت سيارة الفرد من موديل 2011 أو أحدث.

– في حال دفع فاتورة المحمول 800 جنيه أو أكثر شهريًا.

– يشمل ذلك من يتقاضون قيمة مُضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال والصادرات والواردات.

– يُلغى الدعم إذا توقفت الأسرة عن شراء الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.