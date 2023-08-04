حلم الكثير يتحقق .. إنخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم في جميع الأسواق المحلية

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية وذلك وفقًا لآخر تحديث من قبل الموزعين والشركات، قد يشهد تجار التجزئة والموزعين ارتفاعًا في الأسعار بسبب تحميل تكاليف السيارات والتخزين على سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض ضرائب بقيمة تتراوح بين 1000 و 2000 جنيه، بالإضافة إلى رسوم النولون، على أسعار الحديد قبل أن يصل إلى المستهلك، موقع البديل يقدم لكم ملخصًا لأسعار الحديد والأسمنت خلال جلسات اليوم في الأسواق، وذلك في ظل الانتظار لقرار اللجنة النقدية في البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم. يُعتبر هذا الاجتماع الخامس للجنة النقدية لتحديد أسعار الفائدة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تمّ الوصول إلى سعر طن حديد عطية اليوم، وهو يبلغ 34 ألفًا و500 جنيه.

اليوم، وصل سعر طن الحديد لشركة عز الدخيلة إلى 35 ألفًا و500 جنيه.

سعر طن الحديد من النوع سرحان اليوم بلغ 33,500 جنيه.

تم التوصل إلى سعر طن حديد المعادي اليوم بقيمة 32 ألفا و500 جنيه.

أسعار الحديد اليوم وصل سعر طن حديد العشري إلى 32 ألف جنيه.

تم تسجيل سعر طن الحديد اليوم لشركة الأسمنت العربية المسلح بقيمة 1750 جنيها.

سعر الحديد اليوم هو 33,500 جنيه لحديد الكومي.

سعر حديد المعادي اليوم هو 32،500 جنيه

سعر الحديد اليوم هو 32،300 جنيه لحديد بيانكو.

سعر حديد مصرستيل لليوم هو 33،400 جنيه.

تقارير اليوم تشير إلى أن سعر حديد الجارحي قد وصل إلى 33,500 جنيه.

سعر اليوم للحديد يبلغ سعر حديد الجيوشي 34,000 جنيه.

تحديث أسعار الحديد اليوم، حيث بلغ سعر حديد المدينة 33،500 جنيه.

سعر حديد السويس للصلب هو 34،500 جنيه.

حيث يُباع حديد الكوستيل بسعر 33،500 جنيه.

تعرض اليوم أسعار حديد عياد بسعر 33،500 جنيه.

اليوم، يبلغ سعر حديد العربية للصلب 33,500 جنيه.

تقدر أسعار الحديد اليوم بـ 34،000 جنيه لحديد ستار ستيل.

سعر الحديد اليوم هو 34،300 جنيه للحديد عنتر.

أسعار طن الاسمنت في الشركات اليوم

هذه وقد سجلت الشركة العربية المسلحة إنتاجاً يبلغ 1750 جنيهاً من الأسمنت.

توصل سعر طن الأسمنت في شركة النصر العربية إلى 1700 جنيه.

سجّلت شركة أسمنت وادي النيل طنًا من الأسمنت بقيمة 1680 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1700 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1710 جنيهات.

ووصل سعر طن أسمنت السهم إلى 1680 جنيها.

وصلت قيمة طن الأسمنت المقاوم للملوحة من شركة العربية إلى 1770 جنيها.

تم تسجيل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط بقيمة 1030 جنيه.

بلغ الواحة المخلوط وصل إلى 1130 جنيها.

تُقدر قيمة طن الأسمنت الأبيض من الواحة بمبلغ 3550 جنيه.

أعلنت شركة لافارج لصناعة الأسمنت عن وصول سعر طن الأسمنت المقاوم للملوحة إلى 1770 جنيها.

تعقد قمة مصرية يونانية في مدينة العلمين اليوم بشكل عاجل.

تم توثيق سجل أسعار الأسمنت المقاوم في الفترة بين 1755 و1880 بمبلغ يتراوح بين 1755 و1880 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

سعر الاسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه.

سعر اسمنت سوبر سيناء 3450 جنيه.

سعر اسمنت سوبر رويال 3500 جنيه.

سعر اسمنت رويال العادة 3550 جنيه.

سعر اسمنت الواحة الأبيض 3550 جنيه.