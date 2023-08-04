مش في مصلحة المواطن خالص.. إرتفاع اسعار الارز الشعير اليوم في الأسواق المصرية

هذه وقد ارتفعت اسعار الارز الشعير اليوم في السوق المحلية اليوم، خلال بداية التعاملات اليومية، حيث زاد سعر أنواع الأرز العريضة والرفيعة، بالإضافة إلى زيادة أسعار أنواع الأرز الأبيض بنسبة 5% و3%، تتغير هذه الأسعار يوميًا بين الارتفاع والانخفاض وفقًا لعمليات التداول ونسبة الاهتمام بشرائه أيضًا، كما يقدم موقع ” البديل” تحديثًا يوميًا حول سعر الأرز الشعير اليوم، لأنه أمر مهم للمواطنين، وأيضًا يُقدم كل ما يتعلق بالخدمة، ويمكن الاطلاع على جميع الخدمات، لمعرفة الأسعار الحقيقة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

سعر الأرز الشعير الآن

بعد الارتفاع اليوم، تم تسجيل أسعار الارز الشعير اليوم رفيع الحبة عند مستوى 12900 جنيه للطن الواحد.

في بداية اليوم، ارتفعت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة لتصل إلى ١٣٩٠٠ جنيه للطن الواحد.

تم تدوين سعر الأرز للكيلو ضمن قائمة السلع التموينية، التي يتم توزيعها على المستحقين لبطاقة الدعم، بقيمة 12.6 جنيه.

يُذكر أنه تَمّ تسجيل سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك بمتوسط 23 جنيهًا، وتتباين الأسعار أيضًا بين منطقة وأخرى.

بعد الارتفاع اليوم، قد انخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة بنسبة 3% لتصل إلى مستوى 22000 جنيه للطن الواحد.

سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي ذو الحبة الرفيعة تراجعًا بنسبة 3%، حيث بلغ سعر الطن 19500 جنيه للوحدة بعد ارتفاعه اليوم.

أسعار الأرز الشعير اليوم عالميا

زادت العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية. وسجل عقد سبتمبر 2023 زيادة في السعر حيث بلغ 15.960 دولار للقنطار، ما يعادل زيادة قدرها 0.025 دولار أو 0.16٪. وارتفع عقد نوفمبر 2023 بنسبة 0.020 دولار ليصل إلى 16.160 دولار للقنطار، في ختام حديثنا عن سعر الأرز الشعير اليوم، نتوصل إلى أنه قد شهد ارتفاعًا كبيرًا اليوم بعد انخفاضه أمس، وذلك بسبب عدة عوامل مؤثرة.