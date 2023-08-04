بورصة الأسعار المصرية تعلن انخفاض .. سعر السكر اليوم .. اعرف السعر الحقيقي علشان محدش يستغلك

هذه وقد استمر سعر السكر اليوم في التراجع يوم وهو اليوم الثالث على التوالي، مع بدء التداولات اليومية في جميع أسواق المحافظات في الجمهورية، بعد الزيادة التي شهدتها في الأيام السابقة، وأوضحت بورصة الأسعار المصرية التابعة لمجلس الوزراء عن تسجيل هبوط في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك أسعار السكر اليوم، في متاجر متنوعة، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

سعر السكر اليوم

تم تسجيل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم بقيمة 24.23 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

وصلت قيمة طن السكر الأبيض في تداولات اليوم إلى حوالي 20 ألف جنيه.

تم تسجيل سعر طن الجلوكوز في التعاملات اليوم بحوالي 18500 جنيه.

وصل سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة لشهر يوليو الحالي إلى حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية