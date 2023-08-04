اقتصاد
بورصة الأسعار المصرية تعلن انخفاض .. سعر السكر اليوم .. اعرف السعر الحقيقي علشان محدش يستغلك
سعر السكر اليوم
هذه وقد استمر سعر السكر اليوم في التراجع يوم وهو اليوم الثالث على التوالي، مع بدء التداولات اليومية في جميع أسواق المحافظات في الجمهورية، بعد الزيادة التي شهدتها في الأيام السابقة، وأوضحت بورصة الأسعار المصرية التابعة لمجلس الوزراء عن تسجيل هبوط في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك أسعار السكر اليوم، في متاجر متنوعة، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.
سعر السكر اليوم
- تم تسجيل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم بقيمة 24.23 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.
- وصلت قيمة طن السكر الأبيض في تداولات اليوم إلى حوالي 20 ألف جنيه.
- تم تسجيل سعر طن الجلوكوز في التعاملات اليوم بحوالي 18500 جنيه.
- وصل سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة لشهر يوليو الحالي إلى حوالي 12.60 جنيه.
أسعار السلع الأساسية
- تراجع سعر كيلو الفول المعبأ إلى 38.03 جنيه، بانخفاض قدره 15 قرشًا.
- ارتفع سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 22.19 جنيه، بزيادة قدرها 45 قرشًا.
- تم ارتفاع سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 63.95 جنيه مصري بزيادة قدرها 1.23 جنيه مصري.
- تراجع سعر كيلو السكر المعبأ إلى 24.23 جنيه، بنسبة انخفاض قدرها 25 قرشا.
- وصل سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 23.08 جنيه، بتراجع قدره 38 قرشا.
- تم ارتفاع سعر كيلو العدس المعبأ إلى 47.66 جنيه، بزيادة قدرها 1.36 جنيه.
- وصل سعر لتر زيت الذرة كريستال للتر إلى 74.69 جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 1.63 جنيه.
- وصل سعر كيلو الجبن الأبيض إلى 95.36 جنيه، وقد انخفض بمعدل 2.29 جنيه.
- وصل سعر الجبن الرومي لكل كيلو إلى 181.4 جنيه، بانخفاض قدره 2.3 جنيه.
- وصل سعر لتر اللبن السائب إلى 20.88 جنيه بأنخفاض قدره 17 قرشا.
- وصل سعر كيلو المسلى الصناعي إلى 61.61 جنيه، مع زيادة قدرها 41 قرشا.
- وصل سعر لتر اللبن المعبأ إلى 27.87 جنيه، وهذا يعني انخفاض قدره 9 قروش.