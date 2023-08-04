الهزار وقته خلص.. الغاء بطاقة صرف السلع التموينية والخبز واستبدالها بهذا الكارت الجديد

استبدال بطاقة صرف السلع التموينية والخبز شهدت بداية شهر أغسطس الحالي انطلاق قرار بإلغاء جميع البطاقات التموينية، مع اعتماد نظام الكارت الموحد بديلاً. تنصب جهود الحكومة على تسهيل تقديم خدماتها للمواطنين بكل يسر، حيث تهدف من وراء استخدام الكارت الموحد إلى تحقيق راحة أكبر للمواطنين من خلال تسهيل تلك الخدمات، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تيسير حياة المواطنين. فبدلاً من حمل العديد من البطاقات المختلفة، سيتسنى للمواطن أن يتمتع بجميع الخدمات من خلال بطاقة واحدة متعددة الاستخدامات.

استبدال بطاقة صرف السلع التموينية والخبز

يمكن لمن يمتلك البطاقة الموحدة الحصول على سلع التموين والخبز المدعم، وكذلك الاستفادة من التأمين الصحي، وخدمات البريد، وذلك من خلال جهة واحدة هي “البطاقة الموحدة”، مما يسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين وتحسين تجربتهم.

قد تبدأ تجربة تطبيق نظام الكارت الموحد في مدينة بورسعيد ابتداءً من الأول من أغسطس القادم، حيث يُمكن استخدامه لسحب المقررات التموينية وشراء الخبز، بالإضافة إلى الاستفادة من البطاقات التموينية التقليدية، سيتمكن المواطن من معرفة حقوقه من خلال أيٍّ منهما،

استبدال بطاقة صرف السلع التموينية والخبز وستكون الخطوات كالتالي:

المواطن سيقوم بفتح حساب شخصي في هيئة البريد المصري للحصول على الكارت الموحد الذكي الخاص به.

سيقوم بتحميل المعلومات الأساسية مثل رقم بطاقة الرقم القومي ورقم الجوال المسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات.

ستقوم مكاتب البريد بإصدار الكارت مجانًا بعد الانتهاء من هذه الخطوات.

معلومات عن الكارت الموحد

استبدال بطاقة صرف السلع التموينية والخبز لدينا لكم تقرير يلخص الأمور الرئيسية حول الكارت الموحد بتفاصيل مميزة كالآتي:

– الهدف من الكارت الموحد هو تجميع مجموعة متنوعة من الخدمات في بطاقة واحدة، كجزء من مسار التحول الرقمي.

– إصدار الكارت الموحد يتم بدون أي تكاليف مالية تُحمل للمواطن.

– استخراج الكارت الموحد يتم اختياريًا، ليس هناك أي إكراه لمن يفضل الاستمرار باستخدام بطاقة التموين التقليدية.

– يأتي الكارت الموحد ضمن إطار التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يهدف إلى توحيد الخدمات الحكومية مثل التأمين الصحي والخدمات البريدية والتموين في بطاقة واحدة ومنصة واحدة.