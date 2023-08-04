بعد الزيادة الجديدة أعرف.. سعر الدقيق اليوم.. الحقيقي في الأسواق المصرية

هذه وقد زاد سعر الدقيق اليوم بعد الانخفاض الذي حدث في الفترة السابقة خلال التداولات اليومية التي تم الإعلان عنها في الدقائق الأخيرة، حيث شهدت أسعار الدقيق ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة بعد قرار مجلس الوزراء المصري بتوريد كميات كبيرة إلى السودان في ظل الصراع الحالي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع تحت قيادة حميدتي، لمعرفة الأسعار الحقيقية بعد الزيادة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

سعر الدقيق اليوم

عن سعر الدقيق اليوم، حيث أكدت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أنه قد ارتفع بقيمة 45 قرشًا ليصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 22.19 جنيه.

تم تسجيل سعر الدقيق “بروتين/24” بقيمة 1400 جنيه للطن.

تم تسجيل سعر الدقيق “بروتين/27” بمبلغ 14,200 جنيه لكل طن.

بلغت قيمة شراء الطن 11,400 جنيه.

سعر طن الدقيق

شهد سعر طن الدقيق في مصر تراجعًا بقيمة 1000 جنيه في شهر مايو، ولكنه ارتفع بسبب نقص المعروض في الأسواق في جميع محافظات الجمهورية في الوقت الحالي. وصل سعر طن الدقيق إلى 13-13.5 ألف جنيه بسبب ندرة هذا النوع من الدقيق في الأسواق في جميع المحافظات، ولكن في شهري يونيو ويوليو السابقين قلت هذه الكميات مما أدى إلى حدوث هذا الارتفاع، ووفقًا لبعض التقارير، يُتوقع أن يشهد سعر الدقيق في مصر ارتفاعًا خلال الفترة القادمة.

الدقيق

الدقيق هو مسحوق ناعم يصنع من طحن الحبوب مثل القمح والذرة والأرز. يستخدم الدقيق في صنع العديد من الأطعمة المختلفة مثل الخبز والمعكرونة والكعك والحلويات.

هناك العديد من أنواع الدقيق المختلفة، ولكل نوع استخداماته الخاصة. على سبيل المثال، يستخدم دقيق القمح لجميع الأغراض في صنع العديد من الأطعمة المختلفة، بينما يستخدم دقيق القمح الكامل في صنع الخبز الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

يتكون الدقيق من العديد من العناصر الغذائية المختلفة، بما في ذلك الكربوهيدرات والبروتينات والألياف. الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للطاقة للجسم، والبروتينات تساعد في بناء وإصلاح الأنسجة، والألياف تساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

يمكن أن يكون الدقيق مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية، ولكن يمكن أن يكون أيضًا مصدرًا للسعرات الحرارية والدهون. من المهم أن تختار أنواع الدقيق التي تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون.

نصائح لاختيار الدقيق الصحي

فيما يلي بعض النصائح لاختيار الدقيق الصحي: