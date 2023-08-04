هتشوف العجب عشان عاوزينك مبسوط كليات تقبل من 60% انخفاض الحدود الدنيا علمي-أدبي

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة نحن ندرك أهمية تنسيق الثانوية العامة واستعدادكم للانضمام إلى الجامعة لبدء رحلتك الأكاديمية و سنقدم لكم بعض المعلومات المساعدة بشأن توقعات تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التربية والتعليم ستبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات وتتعاون الوزارة مع الجامعات لتحديد الحد الأدنى للدرجات المطلوبة للالتحاق بكلية معينة و ستكون هذه المعلومات متاحة لك عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

توقعات تنسيق الجامعات للثانوية العامة علمي

تحتوي هذه التوقعات على نتائج تنسيق الجامعات للثانوية العامة علمي وتشمل كليات الطب البشري والهندسة في جميع أنحاء المحافظات و يتم تحديد حدود الدرجات الدنيا للقبول في الكليات المختلفة، وهنا بعض التوقعات والدرجات المتوقعة لبعض الكليات:

– كلية طب سوهاج: 386 درجة، كلية هندسة بترول وتعدين السويس: 386 درجة، كلية طب دمياط: 386 درجة، كلية طب الزقازيق: 590 درجة، كلية طب فاقوس: 324 درجة، كلية طب كفر الشيخ: 383 درجة، كلية طب طنطا: 383 درجة، كلية طب اسنان جنوب الوادي: 382 درجة، كلية طب الإسكندرية: 382 درجة، كلية طب القاهرة: 381 درجة، كلية طب بور سعيد: 381 درجة، كلية طب أسيوط: 381 درجة، كلية طب عين شمس: 380 درجة، كلية طب المنوفية بشبين الكوم: 380 درجة.

توقعات تنسيق الجامعات للثانوية العامة أدبي

نقدم لكم فيما يلي توقعات تنسيق الجامعات للثانوية العامة قسم الأداب و تراعي هذه التوقعات مجموعة من الكليات، والمحافظات وفقًا للحد الأدنى لتنسيق العام الماضي:

– تنسيق كلية الاقتصاد وعلوم السياسة في القاهرة: 354 درجة، تنسيق كلية الألسن في كفر الشيخ: 351 درجة، تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والسياسية في الإسكندرية: 348 درجة، تنسيق كلية السياسة والاقتصاد في السويس: 345 درجة، تنسيق كلية السياسة والاقتصاد في بني سويف: 340 درجة، تنسيق كلية الألسن في قناة السويس بالإسماعيلية: 333 درجة، تنسيق كلية الألسن في الفيوم: 337 درجة، تنسيق كلية الألسن في جنوب الوادي فرع الغردقة: 333 درجة، تنسيق كلية الألسن في بني سويف: 333 درجة، تنسيق كلية الألسن في المنيا: 332 درجة، تنسيق كلية الألسن في سوهاج: 331 درجة، تنسيق كلية الإعلام في القاهرة: 330 درجة، تنسيق كلية الألسن في أسوان: 330 درجة، تنسيق كلية الألسن في الأقصر: 329 درجة، تنسيق كلية الإعلام في المنوفية: 327 درجة، تنسيق كلية آثار في دمياط: 326 درجة، تنسيق كلية آثار في عين شمس: 324 درجة، تنسيق كلية آثار في القاهرة: 323 درجة، تنسيق كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات في بورسعيد: 323 درجة، تنسيق كلية الحقوق في سوهاج: 323 درجة.