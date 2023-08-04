كارقة خطأ شائع أوعى تقع فيه!! معرفة متى تسجيل رغبات المرحلة 1 تنسيق ثانوية عامة 2023

متى تسجيل رغبات المرحلة الأولى بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يبحث الكثير من الطلاب من خلال محرك جوجل على موعد تسجيل رغبات المرحلة الأولى, التي من المتوقع الإعلان عنها قريبا وتعتبر تنسيقات الثانوية العامة لهذا الوقت هي من أهم المواضيع التي تشغل الكثيرين لأهمية هذه المرحلة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور, لذلك يبحث طلاب الشعبة العلمية والرياضية والأدبية عن موعد تنسيقات الجامعات, ولكن حتى الآن لم يصدر قرار من وزير التعليم العالي عن بدء فتح باب التسجيل, لذلك هناك أنباء عن توقعات القبول للحد الأدنى بكليات الطب للتنسيق 2023 أن تبدء بمجموع 365 درجة كحد أدنى.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكليات الطب بجميع المحافظات

من المتوقع أن يأتي تنسيق الكليات لعام 2023 لطلاب الثانوية العامة بالزيادة في درجات التنسيق بدرجات بسيط أو بالإنخفاض للدرجات لإن نسب النجاح لهذا العام 2023 لطلاب الثانوية العامة جاءت منخفضة عن العام الماضي, فمن المتوقع يأتي تنسيق الكليات 2023 لكليات طب المنصورة أن تقبل بدرجة 387, وبالنسبة لكليات الطب بدمياط والمنصورة وكليات طب سوهاج تبدء للتنسيق بدرجة 386, وأما كليات طب الزقازيق 385 درجة وكليات طب طنطنا وطب كفر الشيخ من المتوقع أن يقبل التنسيق من 383 درجة, وكلية طب الإسكندرية وطب أسنان المنصورة تنسيقها 382 درجة وكليات طب القاهرة وطب أسيوط وطب بور سعيد توقعاتها تقبل من 381 درجة أما كليات طب شبين الكوم وجنوب الوادي وطب عين شمس 380 درجة, ولكن كل هذه التنسيقات حتى الآن هي توقعات فقط لحين الإعلان عن التنسيقات رسميا من وزارة التعليم العالي.

متى تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023

يشغل موعد تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بالكليات والجامعات لهذا العام 2023, وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة حيث سيتم من خلال نسب النجاح للطلاب تسجيل الموعد النهائي لتسجيل الرغبات وتحديد التنسيق للقبول بالكليات, وهذا سيحدد على حسب نسب النتائج لهذا العام حيث إن نسب النجاح قليلة عن العام الماضي, و سوف يعود بتحديد النسب لهذا العام للتنسيق بإنخفاضها عن العام الماضي, ومن المتوقع الإعلان عن موعد تسجيل الرغبات خلال الساعات القليلة القادمة من وزير التعليم العالي.