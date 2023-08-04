عاجل… 50 *100 الغنى جاى اهو… أصحاب المعاشات زيادة مبهرة في شهر أغسطس 2023

زيادة المعاشات %50 أغسطس تزيد المعاشات سنويا وفقا لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات بالقانون رقم 148 لعام 2019 الماضي, وتحافظ وزارة التضامن الإجتماعي على التعديلات الدائمة لقانون المعاشات لمساعدة المواطنين على المعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد, ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات الشهرية نحو 11 مليون مواطن وأكثر في جميع محافظات مصر, وتوفر الوزارة أماكن عديدة لصرف المعاشات ومنها ماكينات الصرف الألي, وكافة فروع بنك ناصر الإجتماعي بجميع المحافظات ومنافذ شركة فوري والبنوك, وتوفرت أيضا في الفترة الأخيرة المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة, وقامت الوزارة على توفير كل هذه الطرق لصرف المعاشات للحد من التكدسات على مكاتب البريد والبنوك.

حقيقة زيادة المعاشات بنسبة %50 لشهر أغسطس

هناك أخبار على أن المعاشات ستصرف لشهر أغسطس بنسبة %50 وهذه الأخبار ليست بصحيحة ولم تصدر لها أي قرارات من وزارة الالتضامن الإجتماعي, لذلك تنص المادة رقم 35 لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات التي تم صدورها قبل ذلك بالقانون رقم 148 لعام 2019 الماضي, على أن تبدأ زيادة المعاشات السنوية المستحقة في 30 يونيو وتبدأ من أول شهر يوليو, وتقدر بنسبة معدل التضخم وتحدد بحد أقصى بنسبة %15 فقط, وذلك بشرط أن لا تزيد قيمة المعاش للمواطن على نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى للأجر الشهري, ويطبق في 30 يونيو من كل سنة وهذا يثبت عدم صحة الزيادة التي تنتشر بنسبة %50 لشهر أغسطس.

زيادة المعاشات 2023 للتأمينات الإجتماعية

ردا على صرف زيادة المعاشات بشهر أغسطس الحالي 2023 أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية حقيقة صرف الزيادة للمعاشات خلال شهر أغسطس, حيث ذكر اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات بأن زيادة المعاشات تقدر بنسية %15 سنويا, والتي تم صرفها بالفعل في شهر أبريل الماضي 2023 بدلا من شهر يوليو بناءا على قرار صادر من السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية, والتي جاءت بحد أدنى لزيادة المعاش بقيمة 170 جنيه وتقديرها بحد أقصى يصل إلى 1635 جنيه, وأكد السيد جمال عوض بأن قرار تبكير صرف المعاشات عن معادها الرسمي لصرفها جاء بفارق مالي يقدر قيمته بنحو 14 مليار جنيه مصري.