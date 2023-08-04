وفقاً للمجموع هنقول مبروك… شوف مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 رابط تنسيق القبول بالكليات كلها

رابط موقع التنسيق أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط التنسيق للجامعات 2023 وهذه من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم العالي لجميع الطلاب, والتي تسهل على الطلاب الكثير من الوقت والمجهود ويقوم الطالب بتسجيل نفسه على الموقع الخاص بالتنسيق للجامعات وهو بالمنزل, ويمكنه أيضا من خلال هذا الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق معرفة نتيجة قبوله بالجامعة التي قام بالتقديم بها, كما يستطيع معرفة الجامعة التي يتم التقديم بها بناءا على مجموعك الخاص بك, إذا كان لشعبة العلمي أو لشعبة الرياضة أو للشعبة الأدبية.

الرابط الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2023

هناك توقعات من خبراء التعليم العالي بجمهورية مصر العربية بإنه يمكن أن تتشابه نسب التنسيق بالجامعات لهذا العام, وهذا بسبب التشابه في الإختبارات لجميع المحافظات من حيث الصعوبة والسهولة, وتتشابه النسب للثانوية العامة لعام2023 بنسب الثانوية لعام 2022, لذلك نوفر لكم هذا الرابط ليسجل الطلاب من خلاله للتنسيق بالجامعات فتابع الخطوات الأتية:

يبحث الطالب أولا من خلال محرك جوجل على موقع التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم العالي من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/ يقوم الطالب بتحديد تنسيق الجامعات, ثم يدخل الطالب إلى الصفحة التي يوجد بها جميع البيانات المطلوبة, وبعد ذلك يدخل جميع البيانات المطلوبة بكل سهولة ويجب إتخاذ الحذر وإدخال المعلومات الصحيحة, ثم يكتب رقم الجلوس الرقم السري الموجود بشهادة الثانوية العامة وهو الرقم الخاص بالتنسيق والرقم القومي, ويتأكد من صحة الأرقام يقوم الطالب بملىء جميع الرغبات الخاصة بالطالب حسب التوزيع الجغرافي, ثم يضغط على حفظ البيانات والضغط على تقديم الطلب

تنسيق الجامعات 2023 والقبول بالجامعات والمعاهد

تمت بالفعل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة وبدء تحديد موعد التنسيق من خلال المجلس الأعلى للجامعات, ويتم تحديد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لشعبة الأدبي والعلمي, والتي من المؤكد قبولهم كطلبة جامعيين بجميع الجامعات الحكومية في هذا العام 2023 و 2024 وذلك سيكون من خلال مكتب التنسيق وتحديد موعد فتح التسجيل الإلكتروني بموقع التنسيق الخاص بالوزارة للتعليم العالي, وغالبا ما يتم تشغيل موقع التنسيق خلال 72 ساعة من بعد ظهور النتائج للثانوية العامة, وهذا يتم من خلال إرسال نسخ النتائج لوزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق, لتحديد شرائح المجموع وتحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات.