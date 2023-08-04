هام جداً قرار بإعفاء هؤلاء الطلاب من جميع المصروفات الدراسية خريطة موعد بدء الدراسة في المدارس 2022-2023

وتتواصل الأسئلة التي لا تنتهي من الطلاب وأولياء الأمور ولكن تكون هذه المرة عن موعد بداية الدراسة للعام الجديد 2023_2024 لذلك يبحث الكثير من الطلاب على مواقع جوجل للوصول للموعد النهائي لبداية الدراسة للسنة الجديدة لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمصر بإنها سوف تعلن عن الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي 2024 وتحدد موعد الفصلين الدراسيين والإجازات ومواعيد الإمتحانات وأيام الحضور والإنصراف وستعلن عن كل هذه الأمور لجميع الصفوف الثانوية والنقل والمرحلة الإعدادية والإبتدائية العامة.

موعد بداية العام الدراسي 2024

سوف تعلن الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023_2024 ومن المفترض الإعلان عن موعد الدراسة بداية بهذا الشهر الحالي, وينتظر الإعلان عنها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ولكن حتى الأن لم يتم ظهور أي أخبار تخص هذا الموضوع, ولكن هناك أنباء تخص موعد بداية الدراسة إنه من المحتمل أت تبدأ في الأول من شهر أكتوبر, ولكن تتداول هذه الأخبار ويجب على المواطنين عدم الخضوع للأخبار التي لا يتم الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم المصرية, لإنها أخبار كاذبة ينشرها بعض الأفراد لتعم الفوضى بين المواطنين, ويجب على المواطنين إتباع الأخبار التي تأتي من الوزارة مباشرة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة لوزارة التربية والتعليم, أو الأخبار الصادرة من التليفزيون المصري.

خريطة العام الدراسي 2023_2024

تم الإعلان عن الجدول الخاص بالعام الجديد وموعد بدء الجامعات والمدارس من خلال وزارة التربية والتعليم المصرية, ويتم تحديد جميع الأمور الخاصة بهذا العام الدراسي من خلال هذه المعلومات الأتية:

تحدد وزارة التربية والتعليم مدة العام الجديد التي سوف تكون 35 أسبوع ويتم تحديد موعد الإختبارات للفصل الدراسي الثاني, بيوم 11 من شهر يونيو لعام 2024 ويبدأ إمتحانات الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها الصناعي والزراعي والتجاري ودبلوم التمريض, في يوم 8 من شهر يوليو 2024 ويحدد مدة الفصل الدراسي الأول إلى 98 يوما, أما بالنسبة للفصل الدراسي الثاني تحدد مدة الدراسة 96 يوما, وتشمل مدة الفصل الدراسي الأول والثاني 2024 مدة 194 يوما, وتقدر 35 أسبوعا وهذا ما تم تحديده من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وقد صدر قرار هام بإعفاء بعض الطلاب من المصروفات الدراسية من ذوي الهمم وأبناء الشهداء والغير قادرين على دفع مصاريف أبنائهم العام المقبل.