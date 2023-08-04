الحكاية مش ناقصة.. الغاء صرف الخبز المدعم نهائيا لمرتكبي هذه الحالات + وقف صرف السلع التموينية تمامًا

الغاء صرف الخبز المدعم نهائيا في إشعار مهم صادر عن وزارة التموين، تم اتخاذ إجراء قاس لعدد من المواطنين يؤدي إلى تجميد مزايا التموين لهم إلى الأبد، مع إلغاء بطاقات التموين الخاصة بهم بشكل نهائي، نتيجة لخطوة خاطئة تُعد جريمة تُعاقب عليها القوانين، تمتلك وزارة التموين قرارًا صارمًا بحرمان هؤلاء الأفراد من الدعم المُخصص لهم، سواء كان ذلك في تقديم السلع التموينية أو توزيع الخبز المدعم.

الغاء صرف الخبز المدعم نهائيا

فيما يخص البطاقة التموينية، ينص النظام على تدابير صارمة لمنع تجاوزات الأصحاب المحليين؛ حيث يُصدر تنبيه للمخبز في المرة الأولى يُفيد بأن ترك البطاقة يُعتبر مخالفة قانونية تُعاقب عليها، وفي حالة التكرار، تتخذ الإجراءات القانونية وتُعلق البطاقة بشكل دائم، مما يعني فقدان حق الأسرة في الدعم والتموين دون إمكانية تحديث البيانات أو تقديم شكاوى، وتنصيب إجراءات إلزامية للامتثال من قبل الجهات المعنية.

الغاء صرف الخبز المدعم نهائيا تلمح الوزارة في بيان سابق إلى وجود فئات معينة يتم منعها من الاستفادة من المنتجات التموينية والخبز المدعم، نتيجة توريد الخبز المدعم من المخابز بتفاهم بين صاحب المخبز وشخص آخر، وهذا يتعارض مع الأنظمة المنصوص عليها.

نصيب الفرد من التموين

من الجدير بالإشارة أن حصة كل فرد من المواد الغذائية المُدرجة في بطاقة التموين تتضمن 2 كيلوغرام من السكر، مع حد أقصى يصل إلى 8 كيلوغرامات على البطاقة، وذلك لأسرة مؤلفة من 4 أفراد، أما بالنسبة للزيت، فإن نصيب الفرد يكون زجاجة واحدة تحتوي على 800 جرام، وبحد أقصى 4 زجاجات لأسرة تضم 4 أفراد. أما بالنسبة للأرز، فيتم صرف 2 كيلو إذا كان عدد أفراد الأسرة أكثر من 3، وإذا كان أقل من ذلك (أقل من 4)، يتم صرف كيلو واحد فقط.

ولتقديم تظلم بعدما تم الغاء صرف الخبز المدعم نهائيا، تعتمد وزارة التموين على رابط خاص لاستقبال طلبات المواطنين الذين تضرروا من تعليق بطاقات التموين عبر مكتب التموين المخصص لكل أسرة، وتؤكد عدم وجود أي روابط إلكترونية خارجها لتقديم شكاوى أو اعتراضات بشأن هذه القضية.