الفراخ بقيت برخص التراب.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 اغسطس 2023 في الأسواق والمزارع

كم أسعار الدواجن اليوم من الأسئلة التي يطرحها الكثير من المستهلكين حيث تعتبر الدواجن من أكثر أنواع اللحوم المستهلكة في السوق المصرية وتتوفر بشكل كبير فيها من كل الأنواع سواء اللحوم المستهلكة من الدواجن البيضاء أو لحوم الدواجن البلدي والساسو والأمهات والكثير من الأنواع الأخرى التي تتغير أسعارها ما بين وقت وآخر وذلك ما يجعل مستوى الاستهلاك أقل بشكل نسبي، وقد نوهت بعض المصادر المسؤولة من قبل أن عملية الإنتاج في اتجاهها المستمر نحو التصاعد والزيادة وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على الأسعار، حيث تنخفض كلما زادت إنتاجية الدواجن وتم ضخها بكميات كبيرة للمستهلكين في كافة الأسواق منه

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 اغسطس 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير المستويات السعرية لكل نوع من أنواع الدواجن الأكثر استهلاكًا سواء في المزارع أو في السوق الاستهلاكية، وأسعار الدواجن يوم غد يتوقع الكثير من خبراء شعبة الدواجن أن استقرارها سيكون هو الحدث المنتظر خلال تلك الفترة القادمة غير أن الأسعار بعد أن انخفضت منذ فترة وجيزة قد عادت إلى مستوياتها نحو الارتفاع لمره أخرى ولذلك فقد لوحظ أن مؤشرات الاستهلاك ليست مستقرة وتقل بشكل نسبي إذا ما ارتفعت القيمة السعرية للأنواع الأكثر مبيعًا من الدواجن.

سعر الكيلو من الدجاج الأبيض

يصل السعر في المزارع إلى 59 جنيه مصري بينما للمستهلك يكون السعر ما بين 65 إلى 67 جنيه مصري وذلك وفق المنطقة التي يتواجد فيها السوق.

وتتوفر أيضًا مختلف منتجات الدجاج الأبيض التي يكثر الإقبال عليها من المستهلك في كل الأسواق المحلية حيث يسجل سعر الأوراك اليوم 66 جنيه مصري ومن المتوقع أن يستمر على نفس السعر

بينما يصل كيلو البانيه إلى 150 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو والأمهات

يصل السعر للكيلو جرام الواحد من الدجاج الساسو إلى 100 جنيه مصري.

الدواجن الأمهات يبلغ سعرها للمستهلك 60 جنيه مصري.

أسعار البيض اليوم

سعر البيض الأبيض 105 جنيه مصري في المزرعة بينما البيض البلدي يصل سعره إلى 112 جنيه، والبيض الأحمر سعره 108 جنيه.