محدش ياكل حقك.. هذه هي حصة الفرد من الخبز في الشهر + حساب فرق العيش

حصة الفرد من الخبز في الشهر تتجسَّد رؤية الدولة من خلال تنفيذها لسياسة التموين والتجارة الداخلية، حيث يُخصص لكل مواطن في عام 2023 نصيباً فريداً من الدعم يأتي على شكل مساعدة مالية مشروطة، تُحدد هذه المساعدة بمبلغ ثابت يُسلم من نقاط توزيع السلع الأساسية، سواء كانت تلك السلع تُوزَّع شهرياً عبر المتاجر الصغيرة أو في فروع المجمعات الاستهلاكية. وليس ذلك فقط، بل يُمنح كل فرد أيضاً نصيباً من الدعم للخبز البلدي، لتوفير حاجته اليومية من هذه السلع الأساسية.

حصة الفرد من الخبز في الشهر

تمنح كل بطاقة تموينية نوعًا خاصًا من الدعم الغذائي، حيث تتفاوت حصة الفرد من الخبز في الشهر والسلع الغذائية كذلك باختلاف عدد المستفيدين المشتركين فيها. دعونا نلقي نظرة على هذا:

– بطاقة تموينية “فرد”: تحمل معها 2 أكياس من السكر، وزجاجة زيت، وخمس حبات خبز يوميًا.

– بطاقة تموينية “ثنائي”: يصرف لها بأربعة أكياس من السكر، وزجاجتين من الزيت، وكيس ارز، وعشرين رغيفًا من الخبز يومياً.

– بطاقة تموينية “ثلاثية الأفراد”: ستة أكياس من كيس السكر، وثلاث زجاجات من الزيت، كيس أرز، بالإضافة إلى خبز عددهم خمس عشرة يوميًا.

– بطاقة بها “أربع افراد”: تجلب لك ثمانية أكياس من السكر، وأربع زجاجات من الزيت وكيسان من الأرز، وعشرين رغيفًا من الخبز يوميًا.

حساب فرق نقاط العيش

أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى استمرارها في منح العائلات الحاصلة على بطاقات التموين خصمًا قدره 10 قروش عن كل رغيف خبز تم توفيره وتنظيم استهلاكه، وذلك استنادًا إلى حجم الأسرة وأفرادها، تم إعلان هذا في بيان خاص صادر عن الوزارة، ضمن نظام مبتكر لتفصيل نقاط التخصيص للخبز، حصة الفرد من الخبز في الشهر والذي يهدف إلى تشجيع توجيه الاستهلاك نحو الخبز المحلي ذي الدعم.

حساب فرق العيش يأتي على النحو التالي: