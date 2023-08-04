رياضة البوتشيا.. انطلاق منافسات بطولة تبوك الخليجية وتحقيق نتائج إيجابية بمشاركة 67 لاعبًا ولاعبة

رياضة البوتشيا شهدت منافسات بطولة تبوك الخليجية الأولى للرياضة “البوتشيا” في يومها الثاني، تألقًا كبيرًا لأبطال الأندية المشاركة وتحقيق نتائج مميزة، بمشاركة 67 لاعبًا ولاعبة من مختلف الأندية المحلية والخليجية، استعرض اللاعبون مهاراتهم وإمكانياتهم في البطولة التي تُقام في منطقة تبوك، حملت هذه البطولة رسالة رياضية مميزة، تهدف إلى تطوير مواهب اللاعبين واللاعبات وتعزيز روح التنافس والمشاركة في الرياضة.

رياضة البوتشيا تألق وفوز في الجولة الثانية

في الجولة الثانية من المنافسات، لم يخيب طموح أي فريق، وشهدنا تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبدعت اللاعبة رحاب المجبل واللاعب محمود البلوي من نادي تبوك واللاعب ذعار الشمري من نادي حائل، وأيضًا اللاعب سلطان الوهيبي من نادي عُمان لذوي الإعاقة، واللاعب عبدالعزيز الزهراني من نادي مكة، واللاعب حسام منحشي من نادي جدة، واللاعب أحمد دومان من نادي الأحساء، واللاعب حسن الغامدي من نادي الباحة، واللاعب أحمد سويدان من نادي الشرقية، واللاعب سلطان الوهيبي من نادي عُمان، تألقهم جعلهم يتأهلون للمرحلة المقبلة ويحصدون المراكز الأولى في هذه الجولة المميزة.

شعار أنتم منا ونحن معكم

تحمل بطولة تبوك الخليجية الأولى للرياضة البوتشيا شعارًا معبرًا هو “أنتم منّا ونحن معكم”، تهدف البطولة إلى إحياء روح التنافس بين المشاركين وتطوير قدراتهم ومواهبهم الرياضية، تمنح البطولة اللاعبين واللاعبات فرصة لإبراز مواهبهم والمشاركة والمنافسة على المستوى المحلي والخليجي، وتجسد هذه البطولة رؤية رياضية تعزز التواصل والتضامن بين اللاعبين واللاعبات وتعزز قيم الرياضة والروح الرياضية النبيلة.

رؤية تطويرية للرياضة والمشاركة العالمية

تسعى بطولة تبوك الخليجية الأولى للرياضة “البوتشيا” لتعزيز رؤية تطويرية للرياضة وتحفيز المشاركة العالمية. إنها فرصة للاعبين واللاعبات للتألق وتحقيق الإنجازات على المستوى المحلي وأن يُمثلوا منطقتهم وبلادهم على المستوى الدولي. تسعى البطولة إلى تحفيز الشباب والشابات لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الصاعدة، وبناء جيل قادر على التنافس والتميز في الملاعب العالمية.