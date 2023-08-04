إزالات الأحياء في السعودية.. الخطة الشاملة لإزالة حي العزيز جدة وجميع الأحياء العشوائية المحيطة به

أعلنت الأمانة العامة في جدة، عن موعد إزالة بعض الأحياء العشوائية داخل المدينة، التي من أبرزها حي العزيزية جدة، ضمن عمليات الدعم والتطوير للبنية التحتية لجميع الأحياء العشوائية داخل جدة، حيث إن البلدية أصدرت بيان هام بشأن هدم المباني القديمة والعمل على استبدالها بأخرى حديثة تتميز بخطط تنظيمية وهيكلية عالية المستوى، حتى يتمكن من رفع القيمة السوقية لها في هذه المناطق.

قرار إزالة حي العزيزية بجدة

وأوضحت أمانة جدة في بيان لها مؤخرًا، أن البدء في الخطة التشغيلية شملت حي العزيزية، نظرًا لأن يعد من المناطق السكنية التي تفتقر في الغالب إلى الأساليب المعيشية الحديثة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، التي من بينها توفير “الماء، الكهرباء” وغيرها من الأساسيات المعيشية الأخرى بالتنسيق التام مع جميع الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، من أجل العمل على إخلاء العشوائيات والقضاء عليها في جميع مناطق مدينة جدة، ضمن الخطة الشاملة التي عزمت المملكة على تنفيذيها تزامنًا مع الرؤية الاستراتيجية لعام 2030.

موعد إزالة حي العزيزية جدة

وأكدت أمانة جدة السعودية، أن البدء في الإزالة بدأ من يوم السبت الموافق 25-7-2023، حيث إن ذلك استمر إلى يوم 5 يوليو 2023، فضلاً عن أن الانتهاء من جميع الحطام سيتم التخلص منه خلال 5 أكتوبر 2023، وذلك حتى يتم تنفيذ قدر كبير من الخطة التشغيلية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030، إضافة إلى أن هناك بعض المدن والمناطق العشوائية كذلك الذي يتم العمل على إزالتها وتطويرها وتحديث جميع الخدمات الخاصة بها.