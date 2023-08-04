الكلام دا بجد ولا هزار العلبة 80 جنيه !! مفاجأت صادمة في أسعار السجائر بعد قرار البنك المركزي الأخير

حقيقة ارتفاع اسعار السجائر….نشر تجار السجائر إشاعة جديدة في الساعات القليلة الماضية، وهي زيادة سعر السجائر بمقدار 3 جنيهات للعلبة الواحدة. ونود أن نكشف لكم حقيقة ارتفاع أسعار السجائر مرة أخرى عبر هذا الموضوع.

حقيقة ارتفاع اسعار السجائر

هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، أكد صحة الأخبار التي تم تداولها بشأن زيادة أسعار السجائر بمقدار 3 جنيهات لكل علبة.

صرح أمان في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، بأن الأخبار التي تنتشر حول زيادة أسعار السجائر بنحو 3 جنيهات غير صحيحة، وهي مجرد افتراضات غير دقيقة.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان للتبغ أنه لم يتم زيادة أسعار السجائر سواء بالضرائب أو الأسعار، حيث تبقى أسعار الشركة كما هي عند 24 جنيه للعلبة.

وألمح إلى انتشار شائعة زيادة الضريبة على السجائر بمقدار 3 جنيهات، وتم تصويره خلال تبرع الشركة لجمعية الأورمان، وأضاف: “ما علاقة صورة التبرع بسعر السجائر”.

ويقول أمان أن الجميع يرغب في إطلاق صيحة يتحدثون فيها عن السجائر خلال هذين اليومين، حيث يتحدث الجميع عن السجائر.

أسعار السجائر الرسمية

– بوكس “10”: 15 جنيها- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.- ميريت بأنوعها 59 جنيها.- مارلبورو رد 54 جنيها.- مارلبورو جولد 54 جنيها.- مارلبورو كرافت 44 جنيها.

سعر علبة السجائر بالمحلات والأكشاك

ارتفعت أسعار السجائر إل إم في المحال التجارية إلى 65 جنيهًا، وارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس إلى 53 جنيهًا، بينما وصلت أسعار المالبورو والميريت إلى ما يقرب من 75 جنيهًا، وزاد سعر تارجت وسليكت إلى 54 جنيهًا، بالإضافة إلى أن سعرها الرسمي هو 24 جنيهًا.

سعر السجارة الفرط بالمحلات

وصل سعر السجارة إل أم فرط 4 جنيهات للسجائر في التجزئة، ويقوم التاجر ببيع العلبة بطريقة الفرط محققًا 80 جنيهًا لأنها تحتوي على 20 سيجارة.

ووصل سعر السجارة البوكس الفرط إلى 3.5 جنيه للسيجارة الواحدة، ويقوم التاجر ببيع العلبة مقابل 60 جنيهًا بطريقة الفرط.

موعد انخفاض أسعار السجائر

وأضاف أمان أن هناك أفكار جيدة سوف تظهر خلال أسبوعين وستقضي تماماً على السوق السوداء للسجائر، وأعرب عن قلقه قائلاً: “أشعر بالخوف أنه بعد فترة قصيرة يمكن أن يتوجه زبائني تمشي وتسيبني بسبب ارتفاع الأسعار في السوق”.

عدد المدخنين في مصر

يبين تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن النسبة المئوية للمدخنين بين سكان مصر البالغين من العمر 15 سنة وما فوق هي 16.8%، وهي تمثل حوالي 18 مليون شخص. وتحديداً، نسبة المدخنين من الذكور هي 33.8% في حين تكون نسبة المدخنات من الإناث فقط 0.3%. وبالتالي، يُظهر ذلك أن ظاهرة التدخين في مصر تعتبر ظاهرة ذكورية في المقام الأول.