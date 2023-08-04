“الحق خزن “أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 4-8-2023 سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة الموافق 4-8-2023 تباينا واضحا في الأسواق، ورغم استمرار انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة، إلا أن سعر كرتونة البيض استقر على وضعها، من جهة أخرى، شهدت أسعار الكتاكيت تباينا، فيما استقر سعر الأعلاف، وللإطلاع على التفاصيل، يمكن الإطلاع على جدول الأسعار لكل من الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة والمحلات اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الجمعة:

سجلت أسعار الدواجن في المزارع بالجملة تباينا اليوم الجمعة الرابع من شهر اغسطس 2023، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء ما بين 58 إلى 59 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها في اليوم السابق، وفي الوقت نفسه، استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو في نطاق سعري يتراوح بين 93 إلى 95 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة:

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والبلدي تباينًا في المحلات اليوم الجمعة، حيث بلغ متوسط سعر الدواجن البيضاء حوالي 66.6 جنيه للكيلو، وتراوحت الأسعار بين أدنى سعر يبلغ 60 جنيهًا وأعلى سعر يبلغ 85 جنيهًا، أما بالنسبة لأسعار الدواجن البلدي، فقد سجلت متوسط سعر حوالي 106 جنيهات للكيلو، وتراوحت الأسعار بين أدنى سعر يبلغ 75 جنيهًا وأعلى سعر يبلغ 130 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض في المزارع اليوم الجمعة:

سجلت أسعار البيض تباينا في المزرعة اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 102 إلى 103 جنيهات، في حين بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 98 جنيهًا إلى 100 جنيه، وتراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 104 إلى 105 جنيهات.

أسعار الكتاكيت فى المزارع اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت تباينا اليوم الجمعة، وفقًا للأسعار المعلنة في بورصة الدواجن، حيث تراوح سعرها بين 8 إلى 14 جنيهًا. وبلغ سعر كتاكيت الأبيض ما بين 6.5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، بينما بلغ سعر كتاكيت جيل ثاني ما بين 7 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر كتاكيت البلدي ما بين 4.75 جنيه إلى 5.25 جنيه،وبالنسبة لسعر كتاكيت ساسو، فقد تراوح بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، وسعر كتاكيت ساسو بيور بلغ ما بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، وكتاكيت روز بيور بسعر من 8 إلى 9 جنيهات، بينما تراوح سعر كتاكيت الهجين ما بين 6 جنيهات إلى 6.75 جنيه.