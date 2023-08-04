” نتائجنا” pdf الان استخرج نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول 2023 موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتيجة الصف الساس الاعدادى بالعراق 2023، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج السادس الإعدادي لعام 2023 حتى الآن، وأوضح السيد كريم السيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العراقية، أن النتائج وصلت إلى مراحلها النهائية في عملية التصحيح والتدقيق النهائي، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال موقع الوزارة الموثق بالعلامة الزرقاء، ونبه السيد كريم السيد، إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تنشر عبر المواقع غير الرسمية في هذا الشأن.

نتيجة الصف الساس الاعدادى بالعراق 2023:

من المتوقع أن تعلن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، وقبل يوم 10 أغسطس، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة النهائية. وستقوم الوزارة بالإعلان عن الموعد والتوقيت الرسميين لإعلان النتائج، وكذلك تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد الوزير لشرح تفاصيل نتائج السادس الابتدائي لجميع الشعب.

الإستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 العراق:

توفر وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات لجميع المراحل التعليمية بشكل إلكتروني على موقعها الرسمي epedu.gov.iq، بالإضافة إلى موقع “نتائجنا”. وللاطلاع على نتائج الصف السادس الإعدادي للدور الأول للعام 2023/2022، يمكن اتباع الخطوات التالية: